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Россияне снимают два новых пропагандистских фильма об оккупации украинских территорий

11 октября 2023 17:46
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Россияне снимают два новых пропагандистских фильма об оккупации украинских территорий
Российские оккупанты в Крыму. Фото: росСМИ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российские оккупанты уже снимают два пропагандистских фильма об оккупации Крыма 2014 года и о событиях на оккупированных территориях юга Украины.

Об этом сообщает Постоянное представительство президента Украины в Автономной республике Крым.

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Речь идет о многосерийном фильме под рабочим названием "10 дней до весны". Сюжет фильма рассказывает об оккупации Крыма в 2014 году. Он якобы приурочен к "10-й годовщине референдума о статусе Крыма".

Кроме того, оккупанты готовят фильм "Очистка", в котором будет рассказываться о событиях в новооккупированных регионах, где "съемочная группа" начнет свою работу, которую впоследствии продолжит в Крыму.

По информации представительства, работа над фильмами проходит по заказу российских пропагандистских телеканалов.

Ранее мы сообщали, что во временно оккупированном Крыму враг продолжает усиливать административно-полицейские меры. Все активнее ищут участников украинского подполья на полуострове.

Напоминаем, что россияне продолжают перемещать боевые корабли в Новороссийск. В настоящее время ракетоносители на Крымском полуострове находятся в бухтах Севастополя, откуда логистически трудно быстро опрокинуть флот.

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