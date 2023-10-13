Як Росія пропускає українців додому через кордон на Сумщині: розслідування

Пункт пропуску Колотилівка на Сумщині. Фото: The Insider

На єдиному чинному прикордонному переході з Росії в Україну утворився багатоденний колапс. І хоча в нього є об'єктивні причини, місцеві волонтери, які допомагають українцям, кажуть, що криза в більшості — рукотворна.

Про це йдеться у розслідуванні BBC.

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Кілометри гравію

Між російським та українським прикордонними КПП — два кілометри гравійної дороги. По обидва боки в кущах валяються валізи та візки зі зламаними колесами, потріскані котячі переноски, іноді навіть чиєсь взуття. Щоб перетнути кордон, потрібно пройти пішки через колючий дріт та російські протитанкові загородження.

З валізами це зробити майже неможливо — багато хто несе багаж у руках. Але ще важче доводиться маломобільним людям на інвалідних візках. Але для них це найкоротший шлях з Росії до України. Саме тому — найпопулярніший серед сімей з дітьми, літніх, маломобільних людей та власників тварин — усіх, кому особливо важко та дорого проходити довгий та витратний шлях через Європу.

Дорога з гравію між КПП. Джерело: Alina Kolesnikova/BBC

Формально українські КПП на російському кордоні зачинені, але українські прикордонники кажуть: вони не можуть не прийняти своїх громадян, якщо вони дісталися кордону.

Після нападу 24 лютого росіяни частково зруйнували та обстріляли всі українські пункти пропуску, а багатьох прикордонників або вбили, або полонили. Україні довелося офіційно їх закрити, а після контрнаступу та повернення контролю над кордоном вони перетворилися на своєрідну лінію зіткнення.

В ДПСУ наполягають: вони готові приймати українців на всіх напрямках, все залежить від того, де готова випускати Росія.

Жахливі умови перетину кордону

Знак на виїзді з Росії. Фото: BBC

На КПП чимало рукотворних колапсів. Він працює з минулого року, але з перебоями іноді закривається з різних причин. Минулої п'ятниці пункт пропуску не працював півдня — Росія та Україна обмінювалися загиблими. Але найчастіше КПП закривають через обстріл, причому одразу на кілька днів.

Раніше пропускали до 180 людей на день — насправді всіх, хто приїжджав до кордону. Іноді прикордонники навіть продовжували робочий день, аби ніхто не залишався на вулиці у прикордонній зоні. А потім почались проблеми: люди залишалися спати ледь не на вулиці, оскільки були забиті і найближчий хостел, і автобуси перевізників. І це лише одна з проблем.

Нажива на війні

Парковка з "перевізниками". Фото: BBC

Інша проблема — корупція. І на єдиному КПП між Україною та РФ вона в самому розпалі. На той час на стоянці етномузею "Слобожанщина" за 900 метрів від прикордонного переходу вже стоять автобуси перевізників, які першими займають чергу. І такі "перевізники" беруть за свої "послуги" від трьох до п'ятнадцяти тисяч гривень з людини. Можуть також когось "підсаджувати" за обговореною ціною.

Щоб вирішити питання з допомогою людям, волонтери направили звернення голові Бєлгородської області В'ячеславу Гладкову, а також до МНС і російського Червоного Хреста з проханням організувати в зоні КПП намети з лавами та обігрівом, термостатами, ліжками та термоковдрами, а також попросили організувати роздачу гарячих напоїв та харчування, а для зменшення черги біля кордону та безпеки направити на пункт пропуску додаткових співробітників прикордонної служби ФСБ. Проте у Росії обурилися тим, що для українців, які не бажають жити в Росії, потрібно створювати якісь умови.

Нагадаємо, що в Росії вже повідомили про зйомки двох пропагандистських фільмів про окупацію територій України. Ще раніше з'явилося розслідування щодо діяльності в Україні "конкурентів" ПВК "Вагнер" під назвою "Редут".