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ФСБ делает активные попытки сформировать новую агентурную сеть в Украине, — Данилов

16 октября 2023 18:58
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
ФСБ делает активные попытки сформировать новую агентурную сеть в Украине, — Данилов
Алексей Данилов. Фото: Facebook Алексея Данилова
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Россия предпринимает активные попытки сформировать новую агентурную сеть для внутреннего раскола в Украине. ФСБ пытается расшатать процесс внутриукраинской дестабилизации.

Об этом он написал в своем Facebook.

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Разделение Украины на сорта

Алексей Данилов считает, что единственный способ, которым Россия может преодолеть Украину, - "это раскол общества и погружение украинцев во внутреннее противостояние".

По словам секретаря СНБО, именно этим Кремль "успешно занимался последние десятилетия - делил Украину на сорта, создавал российские прокси-партии, коррумпировал политиков, фальсифицировал историю".

Именно благодаря деятельности украинских силовиков в последнее время была проведена самая масштабная чистка агентуры РФ.

Сейчас Федеральная служба пытается сформировать новую агентурную сеть.

"Признаками подобной деятельности является резкая активизация разнообразных "экспертов", "актеров-разведчиков" и иного рода аферистов в продвижении на русском языке русской же повестки. Именно они в этот момент взывают о "провале" контрнаступления, намекают на необходимость пересмотра целей войны (и это уже не выход на границы 1991 года), раздают советы, как воевать ВСУ, выдают фальшивые инсайды о "конфликтах" среди военно-политического руководства, призывают принять "хороших русских" и в конце концов намекают, что с россией необходимо договариваться", - написал Данилов.

При этом он отметил, что украинские правоохранительные структуры внимательно отслеживают проявления таких враждебных действий, прекращая их.

"В свою очередь, украинцы должны проявить высокую степень информационной чистоплотности, чтобы не пачкаться продуктами российской информационной "жизнедеятельности"" , - уверен секретарь СНБО.

Напомним, на единственном действующем пограничном переходе из России в Украину образовался многодневный коллапс. И хотя у него есть объективные причины, местные волонтеры, которые помогают украинцам, говорят, что кризис в большинстве рукотворный.

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