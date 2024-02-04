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Гаубиця FH-70 ЗСУ знищила російську "Акацію" — яскраве відео

4 лютого 2024 04:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Втрати РФ - Гаубиця FH-70 ЗСУ знищила російську "Акацію" — яскраве відео
Знищення "Акації". Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Генеральний штаб ЗСУ опублікував яскраве відео знищення російської самохідної гаубиці 2С3 "Акація" західною гаубицею FH-70. Вона перебуває на озроєнні українських захисників.

Кадри оприлюднено у Telegram-каналі Генштабу ЗСУ у суботу, 3 лютого.

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Як гаубиця FH-70 ЗСУ знищила російську "Акацію"

"Західна гаубиця FH-70 знищує російську 2С3 "Акацію", — йдеться в повідомленні.

Варто додати, що кадри також опублікувало Оперативне командування "Захід".

"Акації зазвичай квітнуть наприкінці травня, але ми палимо їх на нашому півдні щодня. Ну і ще раз можна переконатись в тотальній перевазі західної зброї над російською та радянською. Поле бою доводить це щодня", — написали бійці.

Де і коли саме сталася показана на відео подія, не уточнюється.

Нагадаємо, у Росії заявили, що місто Волгоград 3 лютого атакували безпілотники. НПЗ, де сталася пожежа, знаходиться у Червоноармійському районі Волгограда. За даними російських телеграм-каналів, спалахнув російський завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка".

Додамо, загарбники атакували Кривий Ріг у ніч проти суботи, 3 лютого. Внаслідок обстрілу в місті сталося дві пожежі та виникли проблеми з електропостачанням.

зброя
ЗСУ
окупанти

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