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Гаубица FH-70 ВСУ уничтожила российскую "Акацию" — яркое видео

4 февраля 2024 04:30
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Потери РФ - Гаубица FH-70 ВСУ уничтожила российскую "Акацию" - яркое видео
Уничтожение "Акации". Фото: скриншот
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Генеральный штаб ВСУ опубликовал яркое видео уничтожения российской самоходной гаубицы 2С3 "Акация" западной гаубицей FH-70. Она находится на вооружении украинских защитников.

Кадры обнародованы в Telegram-канале Генштаба ВСУ в субботу, 3 февраля.

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Как гаубица FH-70 ВСУ уничтожила российскую "Акацию"

"Западная гаубица FH-70 уничтожает российскую 2С3 "Акацию", — говорится в сообщении.

Следует добавить, что кадры также опубликовало Оперативное командование "Запад".

"Акации обычно процветают в конце мая, но мы курим их на нашем юге каждый день. Ну и еще раз можно убедиться в тотальном преимуществе западного оружия над русским и советским. Поле боя доказывает это каждый день", — написали бойцы.

Где и когда именно произошло показанное на видео событие, не уточняется.

Напомним, в России заявили, что Волгоград 3 февраля атаковали беспилотники. НПЗ, где произошел пожар, находится в Красноармейском районе Волгограда. По данным российских телеграмм-каналов, загорелся российский завод "ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка".

Добавим, захватчики атаковали Кривой Рог в ночь на субботу, 3 февраля. В результате обстрела в городе произошло два пожара и возникли проблемы с электроснабжением.

оружие
ВСУ
оккупанты

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