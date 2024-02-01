Генерал-майор Марченко розповів, до чого потрібно готуватися українцям у 2024 році

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко. Фото: УНІАН

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко заявив, що у 2024 році Росія буде намагатися відрізати Україну від Чорного моря. Крім того, росіяни можуть здійснити повторний наступ на Київ.

Про це він сказав в інтерв'ю для видання "Гордон".

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За його словами, в цьому році Україна має серйозно підготуватися до оборони, проте, на думку військового, є те, що може змінити хід війни.

"Мене як військового завжди вчили, що треба очікувати найгіршого, а розраховувати на найкраще. Тому я скажу, що від півдня України російські лідери не відмовилися. Я думаю, що вони спробують все-таки відтворити той план захоплення і відрізати нас від Чорного моря. Це для них стратегічна задача", — наголосив генерал.

Він зазначив, якщо росіяни зможуть це зробити, то це сильно послабить нашу державу.

"Тому я все-таки думаю, що нам треба готуватися до того, що вони підуть відтворювати свій план із захоплення півдня. Тому поки у нас є час, я думаю, що наше військове керівництво має ухвалити правильне рішення і вибудовувати зараз три лінії оборони, щоб створити їм такі умови, які б унеможливили їхнє просування — навіть на пару кілометрів — уперед", — додав Марченко.

Щодо повторного наступу росіян на Київ

Військовий підкреслив, що для Росії втратити 30-40 тисяч людей не є проблемою, натомість для України все навпаки.

"Я припускаю все. Для цього у них є і сили, і засоби, і кількість. При цьому для них втратити 30-40 тис. людей — не проблема. Це для нас велика проблема. А для них це не проблема. Тому вони ж не рахують людей. Їм треба якась перемога, хоча б маленька. Вони зупинилися, вони втратили багато території. І я скажу, що зараз не потрібно розслаблятися, тому що вони відійшли не просто так назад. Просто так ніхто не відходить під час війни. Вони відійшли для того, щоб переоцінити обстановку, зробити якісь висновки, перегрупувати війська — і знову піти. Тому ми маємо зробити все, щоб до цього підготуватися", — зауважив генерал.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що у 2024 році Україні необхідно зосередити свої зусилля на створенні системи забезпечення бійців високотехнологічними засобами, впровадженні нової системи підготовки та веденні військових дій з урахуванням обмежень. Також він зазначив, що Україна має навчитися нових спроможностей для ведення бойових дій.

Також аналітичний ресурс Deep State підбив приблизні підсумки щодо того, скільки було наступальних операцій протягом 2023 року. Ворог зміг на одному напрямку захопити найбільше території під час битви за Бахмут, оскільки армія РФ прорвалася до Соледара та захопила його, оточивши місто з трьох сторін. Після чого окупанти захопили все місто.