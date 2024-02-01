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Генерал-майор Марченко рассказал, к чему нужно готовиться украинцам в 2024 году

1 февраля 2024 23:02
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Генерал-майор Марченко рассказал, к чему нужно готовиться украинцам в 2024 году
Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в 2024 году Россия будет пытаться отрезать Украину от Черного моря. Кроме того, россияне могут осуществить повторное наступление на Киев.

Об этом он сказал в интервью для издания "Гордон".

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По его словам, в этом году Украина должна серьезно подготовиться к обороне, однако, по мнению военного, есть то, что может изменить ход войны.

"Меня как военного всегда учили, что надо ожидать худшего, а рассчитывать на лучшее. Поэтому я скажу, что от юга Украины российские лидеры не отказались. Я думаю, что они попытаются все-таки воссоздать тот план захвата и отрезать нас от Черного моря. Это для них стратегическая задача", — подчеркнул генерал.

Он отметил, что если россияне смогут это сделать, то это сильно ослабит наше государство.

"Поэтому я все-таки думаю, что нам надо готовиться к тому, что они пойдут воспроизводить свой план по захвату юга. Поэтому пока у нас есть время, я думаю, что наше военное руководство должно принять правильное решение и выстраивать сейчас три линии обороны, чтобы создать им такие условия, которые бы сделали невозможным их продвижение — даже на пару километров — вперед", — добавил Марченко.

О повторном наступлении россиян на Киев

Военный подчеркнул, что для России потерять 30-40 тысяч человек не является проблемой, но для Украины все наоборот.

"Я предполагаю все. Для этого у них есть и силы, и средства, и количество. При этом для них потерять 30-40 тыс. человек — не проблема. Это для нас большая проблема. А для них это не проблема. Поэтому они же не считают людей. Им надо какая-то победа, хотя бы маленькая. Они остановились, они потеряли много территории. И я скажу, что сейчас не нужно расслабляться, потому что они отошли не просто так назад. Просто так никто не отходит во время войны. Они отошли для того, чтобы переоценить обстановку, сделать какие-то выводы, перегруппировать войска — и снова уйти. Поэтому мы должны сделать все, чтобы к этому подготовиться", — отметил генерал.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в 2024 году Украине необходимо сосредоточить свои усилия на создании системы обеспечения бойцов высокотехнологичными средствами, внедрении новой системы подготовки и ведении военных действий с учетом ограничений. Также он отметил, что Украина должна научиться новым возможностям ведения боевых действий.

Также аналитический ресурс Deep State подвел приблизительные итоги по поводу того, сколько было наступательных операций в течение 2023 года. Враг смог на одном направлении захватить больше всего территории во время битвы за Бахмут, поскольку армия РФ прорвалась в Соледар и захватила его, окружив город с трех сторон. После чего оккупанты захватили весь город.

Киев
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