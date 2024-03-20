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Генерал Пентагону відповів, чи будуть США відправляти війська в Україну

20 березня 2024 11:39
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Павло Зінченко
редактор
Генерал Пентагону відповів, чи будуть США відправляти війська в Україну
Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер. Фото: пресслужба Пентагону
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Речник Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що Сполучені Штати не відправлятимуть війська до України. При цьому він наголосив, що його країна зробить все необхідне, щоб підтримати Україну.

Про це Райдер сказав в інтерв'ю "Радіо Свобода" на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині у середу, 20 березня.

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"Наш президент був дуже чітким. Ми не будемо вводити війська США в Україну", — категорично сказав генерал.

Він також наголосив, що США і надалі працюватимуть з міжнародними союзниками та партнерами, щоб надати Україні усю необхідну підтримку.

Райдер також додав, що варто не забувати про позицію самих українців, які не бажають, щоб хтось воював замість них.

"Вони хочуть воювати за свою країну. І ми будемо підтримувати їх у цій боротьбі", — сказав генерал.

Раніше ми розповідали, що глава МЗС України розповів, що Макрон, коли обговорював ідею відправки військ в Україну, мав на увазі проведення військових навчань на її території.

Нагадаємо, що раніше Райдер заявив, що через затримку допомоги США для України "ризики ростуть щодня".

Також ми писали про те, що Райдер запевнив, що наразі Міністерство оборони США активно співпрацює з Конгресом для того, щоб там якнайшвидше схвалили надання Україні пакет допомоги на 60 мільярдів доларів. 

США
війна
військова допомога
Україна
армія

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