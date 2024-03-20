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Генерал Пентагона ответил, будут ли США отправлять войска в Украину

20 марта 2024 11:39
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Генерал Пентагона ответил, будут ли США отправлять войска в Украину
Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер. Фото: пресс-служба Пентагона
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Спикер Пентагона генерал-майор Патрик Райдер заявил, что Соединенные Штаты не будут отправлять войска в Украину. При этом он подчеркнул, что его страна сделает все необходимое, чтобы поддержать Украину.

Об этом Райдер сказал в интервью "Радио Свобода" на авиабазе "Рамштайн" в Германии в среду, 20 марта.

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"Наш президент был очень четким. Мы не будем вводить войска США в Украину", — категорически сказал генерал.

Он также подчеркнул, что США и дальше будут работать с международными союзниками и партнерами, чтобы оказать Украине всю необходимую поддержку.

Райдер также добавил, что следует не забывать о позиции самих украинцев, которые не желают, чтобы кто-то воевал вместо них.

"Они хотят воевать за свою страну. И мы будем поддерживать их в этой борьбе", — сказал генерал.

Ранее мы рассказывали, что глава МИД Украины рассказал, что Макрон, когда обсуждал идею отправки войск в Украину, имел в виду проведение военных учений на ее территории.

Напомним, что ранее Райдер заявил, что из-за задержки помощи США для Украины "риски растут каждый день".

Также мы писали о том, что Райдер заверил, что Министерство обороны США активно сотрудничает с Конгрессом для того, чтобы там как можно быстрее одобрили предоставление Украине пакет помощи на 60 миллиардов долларов.

США
война
военная помощь
Украина
армия

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