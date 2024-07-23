Атака на російський пором — коментар Генштабу ЗСУ

Генштаб підтвердив ураження порту в Краснодарському краї
Військово-Морські сили України спільно з іншими частинами Сил оборони завдали значних ушкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ". Він розташований у Краснодарському краї Росії.
Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ у вівторок, 23 липня.
Атака на російський пором
"Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений паром окупантів", — йдеться в повідомлені.
Окупанти застосовували цей паром для транспортування залізничних вагонів, автомобілів і контейнерів з військовою метою. "Славянин" став третім і останнім залізничним поромом, яким володіла РФ в цьому регіоні.
Нагадаємо, росіяни повідомляли про потужну атаку безпілотників у тимчасово окупованому Криму. Також відомо, що рух транспорту по Керченському мосту наразі перекритий.
Також ми писали, що у понеділок, 22 липня, у двох областях Російської Федерації пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників по нафтобазах.
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