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Генштаб підтвердив ураження порту в Краснодарському краї

23 липня 2024 21:04
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Атака на російський пором — коментар Генштабу ЗСУ
Вибух в російському порту. Фото: Генштаб ЗСУ
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

Військово-Морські сили України спільно з іншими частинами Сил оборони завдали значних ушкоджень ворожому порому "Славянин" у порту "Кавказ". Він розташований у Краснодарському краї Росії.

Про це повідомила пресслужба Генштаб ЗСУ у вівторок, 23 липня.

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"Черговий результат скоординованих дій Сил оборони: в порту "Кавказ" суттєво пошкоджений паром окупантів", — йдеться в повідомлені.

Окупанти застосовували цей паром для транспортування залізничних вагонів, автомобілів і контейнерів з військовою метою. "Славянин" став третім і останнім залізничним поромом, яким володіла РФ в цьому регіоні.

Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот
Допис Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, росіяни повідомляли про потужну атаку безпілотників у тимчасово окупованому Криму. Також відомо, що рух транспорту по Керченському мосту наразі перекритий.

Також ми писали, що у понеділок, 22 липня, у двох областях Російської Федерації пролунали вибухи. Очевидці повідомляють про атаку безпілотників по нафтобазах.

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