Атака на российский паром — комментарий Генштаба ВСУ

Взрыв в российском порту. Фото: Генштаб ВСУ

Военно-Морские силы Украины совместно с другими частями Сил обороны нанесли значительные повреждения вражескому парому "Славянин" в порту "Кавказ". Он расположен в Краснодарском крае России.

Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 23 июля.

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"Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: в порту "Кавказ" существенно поврежден паром оккупантов", — говорится в сообщении.

Оккупанты применяли этот паром для транспортировки железнодорожных вагонов, автомобилей и контейнеров в военных целях. "Славянин" стал третьим и последним железнодорожным паромом, которым владела РФ в этом регионе.

Пост Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Напомним, россияне сообщали о мощной атаке беспилотников во временно оккупированном Крыму. Также известно, что движение транспорта по Керченскому мосту перекрыто.

Также мы писали, что в понедельник, 22 июля, в двух областях Российской Федерации раздались взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников по нефтебазам.