Атака на российский паром — комментарий Генштаба ВСУ

Генштаб подтвердил поражение порта в Краснодарском крае
Военно-Морские силы Украины совместно с другими частями Сил обороны нанесли значительные повреждения вражескому парому "Славянин" в порту "Кавказ". Он расположен в Краснодарском крае России.
Об этом сообщила пресс-служба Генштаба ВСУ во вторник, 23 июля.
Атака на российский паром
"Очередной результат скоординированных действий Сил обороны: в порту "Кавказ" существенно поврежден паром оккупантов", — говорится в сообщении.
Оккупанты применяли этот паром для транспортировки железнодорожных вагонов, автомобилей и контейнеров в военных целях. "Славянин" стал третьим и последним железнодорожным паромом, которым владела РФ в этом регионе.
Напомним, россияне сообщали о мощной атаке беспилотников во временно оккупированном Крыму. Также известно, что движение транспорта по Керченскому мосту перекрыто.
Также мы писали, что в понедельник, 22 июля, в двух областях Российской Федерации раздались взрывы. Очевидцы сообщают об атаке беспилотников по нефтебазам.
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