Географія "бавовни" розширилася: ГУР повідомило про нові диверсії на території РФ

Знищені машини окупантів. Ілюстративне фото: росЗМІ

У ніч з 23 на 24 вересня у Московській та Калузькій областях пролунали вибухи. Так, диверсанти провели успішні операції.

Про це повідомляє ГУР.

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Як провідомляє ГУР, невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" у Московській та Калузькій областях.

"На території військового містечка другої мотострілкової дивізії 1-ї танкової армії військової частини 23626, селище Калінінець Наро-Фомінського району знищено паливозаправник", — йдеться у повідомленні ГУР.

До того ж у військовому містечці у Калузі знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

"Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом", — зазначає пресслужба ГУР.

Скриншот повідомлення ГУР

Нагадаємо, бійці ГУР намагалися здійснити висадку в Енергодарі.