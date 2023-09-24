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Географія "бавовни" розширилася: ГУР повідомило про нові диверсії на території РФ

24 вересня 2023 17:13
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Валерія Пержун
редактор
Географія "бавовни" розширилася: ГУР повідомило про нові диверсії на території РФ
Знищені машини окупантів. Ілюстративне фото: росЗМІ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

 У ніч з 23 на 24 вересня у Московській та Калузькій областях пролунали вибухи. Так, диверсанти провели успішні операції.

Про це повідомляє ГУР

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Як провідомляє ГУР, невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" у Московській та Калузькій областях.  

"На території військового містечка другої мотострілкової дивізії 1-ї танкової армії військової частини 23626, селище Калінінець Наро-Фомінського району знищено паливозаправник", — йдеться у повідомленні ГУР. 

До того ж у військовому містечці у Калузі знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.

"Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом", — зазначає пресслужба ГУР.

У ГУР розповіли про операції диверсантів
Скриншот повідомлення ГУР

Нагадаємо, бійці ГУР намагалися здійснити висадку в Енергодарі.

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