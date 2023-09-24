Географія "бавовни" розширилася: ГУР повідомило про нові диверсії на території РФ
У ніч з 23 на 24 вересня у Московській та Калузькій областях пролунали вибухи. Так, диверсанти провели успішні операції.
Про це повідомляє ГУР.
Що відомо про операції диверсантів в РФ
Як провідомляє ГУР, невідомі диверсанти розширили географію "бавовни" у Московській та Калузькій областях.
"На території військового містечка другої мотострілкової дивізії 1-ї танкової армії військової частини 23626, селище Калінінець Наро-Фомінського району знищено паливозаправник", — йдеться у повідомленні ГУР.
До того ж у військовому містечці у Калузі знищено 4 одиниці автомобільної техніки з причепами.
"Фото та відео бавовни з міркувань безпеки будуть представлені згодом", — зазначає пресслужба ГУР.
Нагадаємо, бійці ГУР намагалися здійснити висадку в Енергодарі.