География "хлопков" расширилась: ГУР сообщило о новых диверсиях на территории РФ
В ночь с 23 на 24 сентября в Московской и Калужской областях раздались взрывы. Так, диверсанты провели успешные операции.
Об этом сообщает ГУР.
Что известно об операциях диверсантов в РФ
Как сообщает ГУР, неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" в Московской и Калужской областях.
"На территории военного городка второй мотострелковой дивизии 1-й танковой армии воинской части 23626, поселок Калининец Наро-Фоминского района уничтожен топливозаправщик", — говорится в сообщении ГУР.
К тому же в военном городке в Калуге уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.
"Фото и видео хлопка из соображений безопасности будут представлены впоследствии", — отмечает прессслужба ГУР.
Напомним, бойцы ГУР пытались осуществить высадку в Энергодаре.