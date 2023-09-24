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География "хлопков" расширилась: ГУР сообщило о новых диверсиях на территории РФ

24 сентября 2023 17:13
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
География "хлопков" расширилась: ГУР сообщило о новых диверсиях на территории РФ
Уничтожены машины окупантов. Иллюстративное фото: росСМИ
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

В ночь с 23 на 24 сентября в Московской и Калужской областях раздались взрывы. Так, диверсанты провели успешные операции.

Об этом сообщает ГУР.

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Как сообщает ГУР, неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" в Московской и Калужской областях.

"На территории военного городка второй мотострелковой дивизии 1-й танковой армии воинской части 23626, поселок Калининец Наро-Фоминского района уничтожен топливозаправщик", — говорится в сообщении ГУР.

К тому же в военном городке в Калуге уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

"Фото и видео хлопка из соображений безопасности будут представлены впоследствии", — отмечает прессслужба ГУР.

В ГУР рассказали об операциях диверсантов
Скриншот сообщения ГУР

Напомним, бойцы ГУР пытались осуществить высадку в Энергодаре.

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