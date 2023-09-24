География "хлопков" расширилась: ГУР сообщило о новых диверсиях на территории РФ

Уничтожены машины окупантов. Иллюстративное фото: росСМИ

В ночь с 23 на 24 сентября в Московской и Калужской областях раздались взрывы. Так, диверсанты провели успешные операции.

Об этом сообщает ГУР.

Читайте также:

Что известно об операциях диверсантов в РФ

Как сообщает ГУР, неизвестные диверсанты расширили географию "хлопка" в Московской и Калужской областях.

"На территории военного городка второй мотострелковой дивизии 1-й танковой армии воинской части 23626, поселок Калининец Наро-Фоминского района уничтожен топливозаправщик", — говорится в сообщении ГУР.

К тому же в военном городке в Калуге уничтожены 4 единицы автомобильной техники с прицепами.

"Фото и видео хлопка из соображений безопасности будут представлены впоследствии", — отмечает прессслужба ГУР.

Скриншот сообщения ГУР

Напомним, бойцы ГУР пытались осуществить высадку в Энергодаре.