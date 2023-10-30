Голова Херсонської МВА уточнив дані про постраждалих внаслідок обстрілу
Внаслідок ворожої атаки Херсону сьогодні, 30 жовтня, є загибла та дев'ятеро поранених. Російські війська кілька разів за день атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.
Про це повідомив Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.
Поранені та загиблі внаслідок обстрілу
Російські окупанти використовували керовані авіабомби для атаки по Херсону і вони вже декілька разів обстрілювали Херсонщину за сьогодн. Ураження зафіксовані у Дніпровському районі міста.
"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу", — зазначив Роман Мрочко.
Очільник ОВА закликав жителів Херсонщини дбати про власну безпеку.
Нагадаємо, в ОВА розповіли, що загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу в Бериславському районі. Ворог пошкодив будинки та зруйнував каплицю Пресвятої Богородиці.
Крім того, ворог здійснив віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.
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