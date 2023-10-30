Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Голова Херсонської МВА уточнив дані про постраждалих внаслідок обстрілу arrow

Голова Херсонської МВА уточнив дані про постраждалих внаслідок обстрілу

30 жовтня 2023 19:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Голова Херсонської МВА уточнив дані про постраждалих внаслідок обстрілу
Наслідки обстрілу Херсону. Фото: скриншот з відео телеграм-каналу Романа Мрочка
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Внаслідок ворожої атаки Херсону сьогодні, 30 жовтня, є загибла та дев'ятеро поранених. Російські війська кілька разів за день атакували Херсон з тимчасово окупованого лівого берега.

Про це повідомив Начальник Херсонської ОВА Роман Мрочко.

Читайте також:

Поранені та загиблі внаслідок обстрілу

Російські окупанти використовували керовані авіабомби для атаки по Херсону і вони вже декілька разів обстрілювали Херсонщину за сьогодн. Ураження зафіксовані у Дніпровському районі міста.

"На цю годину у Херсонській міській територіальній громаді відомо про дев'ятьох поранених і одну загиблу", — зазначив Роман Мрочко.

Скриншот повідомлення
Повідомлення про постраждалих внаслідок обстрілу. Фото: телеграм-канал Романа Мрочка

Очільник ОВА закликав жителів Херсонщини дбати про власну безпеку.

Нагадаємо, в ОВА розповіли, що загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу в Бериславському районі. Ворог пошкодив будинки та зруйнував каплицю Пресвятої Богородиці. 

Крім того, ворог здійснив віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Актуальне по темі