Глава Херсонской ОВА уточнил данные о пострадавших в результате обстрела

Последствия обстрелов Херсона. Фото: скриншот из видео телеграмм-канала Романа Мрочко

В результате вражеской атаки Херсона сегодня, 30 октября, есть погибшая и девять раненых. Российские войска несколько раз в день атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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Раненые и погибшие в результате обстрела

Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы для атаки по Херсону и они уже несколько раз обстреливали Херсонщину за сегодня. Попадания зафиксированы в Днепровском районе.

"На данный момент в Херсонской городской территориальной общине известно о девяти раненых и одной погибшей", — отметил Роман Мрочко.

Сообщение о пострадавших в результате обстрела. Фото: телеграмм-канал Романа Мрочко

Глава ОВА призвал жителей Херсонщины заботиться о собственной безопасности.

Напомним, в ОВА рассказали, что захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу в Бериславском районе. Враг повредил дома и разрушил часовню Пресвятой Богородицы.

Кроме того, враг совершил вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.