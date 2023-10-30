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Глава Херсонской ОВА уточнил данные о пострадавших в результате обстрела

30 октября 2023 19:05
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Глава Херсонской ОВА уточнил данные о пострадавших в результате обстрела
Последствия обстрелов Херсона. Фото: скриншот из видео телеграмм-канала Романа Мрочко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В результате вражеской атаки Херсона сегодня, 30 октября, есть погибшая и девять раненых. Российские войска несколько раз в день атаковали Херсон с временно оккупированного левого берега.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Роман Мрочко.

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Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы для атаки по Херсону и они уже несколько раз обстреливали Херсонщину за сегодня. Попадания зафиксированы в Днепровском районе.

"На данный момент в Херсонской городской территориальной общине известно о девяти раненых и одной погибшей", — отметил Роман Мрочко.

Скриншот сообщения
Сообщение о пострадавших в результате обстрела. Фото: телеграмм-канал Романа Мрочко

Глава ОВА призвал жителей Херсонщины заботиться о собственной безопасности.

Напомним, в ОВА рассказали, что захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу в Бериславском районе. Враг повредил дома и разрушил часовню Пресвятой Богородицы.

Кроме того, враг совершил вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.

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