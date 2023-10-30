Армія Росії обстріляла цвинтар в Херсонській області — є жертви

Російські солдати біля РСЗВ "Град". Фото: росЗМІ

Армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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Наразі інформація уточнюється. Повідомляється, що обстріл вівся з РСЗВ "Град".

За повідомленням Прокудіна, росіяни вдарили по кладовищу у Кіндійці. Попередньо, 1 особа загинула, а ще 1 дістала поранення.

Пост Прокудіна. Джерело: Тelegram

До лікарні у стані середньої тяжкості шпиталізували 62-річного чоловіка. Йому надають меддопомогу.

Нагадаємо, що раніше російські важкі винищувачі вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області. Внаслідок обстрілу частина області була знеструмлена.