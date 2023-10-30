Армия России обстреляла кладбище в Херсонской области — есть жертвы
Армия России произвела вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрел кладбища
Пока информация уточняется. Сообщается, что обстрел велся с РСЗО "Град".
По сообщению Прокудина, россияне ударили по кладбищу в Киндейке. Предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.
В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медпомощь.
Напомним, что ранее российские тяжелые истребители ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области. В результате обстрела часть области была обесточена.
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