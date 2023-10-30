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Армия России обстреляла кладбище в Херсонской области — есть жертвы

30 октября 2023 16:22
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Армия России обстреляла кладбище в Херсонской области — есть жертвы
Российские солдаты у РСЗО "Град". Фото: росСМИ
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Армия России произвела вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрел кладбища

Пока информация уточняется. Сообщается, что обстрел велся с РСЗО "Град".

По сообщению Прокудина, россияне ударили по кладбищу в Киндейке. Предварительно, один человек погиб и еще один получил ранения.

В Херсонской ОВА рассказали детали российского обстрела кладбища в области
Пост Прокудина. Источник: Telegram

В больницу в состоянии средней тяжести госпитализировали 62-летнего мужчину. Ему оказывают медпомощь.

Напомним, что ранее российские тяжелые истребители ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области. В результате обстрела часть области была обесточена.

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