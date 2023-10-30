Частина Херсонської області залишилася без світла через ворожий обстріл, — голова ОВА

Наслідки обстрілу Новоберислава. Фото архівне. Фото: Суспільне

Внаслідок обстрілу Херсонської області без електроенергії залишилися не лише жителі Берислава. Також електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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"Електропостачання зникло в Новобериславі, Томариному та Шляховому", — йдеться у повідомленні.

За словами Прокудіна, пошкодження є досить серйозними й наразі невідомо, коли енергетики зможуть відновити для місцевих жителів електропостачання.

Повідомлення Алексадра Прокудина. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 жовтня ворог ще раз атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.

Крім того, загарбники за минулу добу здійснили 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації Херсонської області.

Також ми писали, що у ніч проти 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.