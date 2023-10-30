Частина Херсонської області залишилася без світла через ворожий обстріл, — голова ОВА
Внаслідок обстрілу Херсонської області без електроенергії залишилися не лише жителі Берислава. Також електропостачання зникло у Новобериславі, Томариному та Шляховому.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Жителі Херсонської області сидять без світла
"Електропостачання зникло в Новобериславі, Томариному та Шляховому", — йдеться у повідомленні.
За словами Прокудіна, пошкодження є досить серйозними й наразі невідомо, коли енергетики зможуть відновити для місцевих жителів електропостачання.
Нагадаємо, 30 жовтня ворог ще раз атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.
Крім того, загарбники за минулу добу здійснили 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації Херсонської області.
Також ми писали, що у ніч проти 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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