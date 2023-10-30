Часть Херсонской области осталась без света из-за вражеского обстрела, — глава ОВА

Последствия обстрела Новоберислава. Фото архивное. Фото: Суспільне

В результате обстрела Херсонской области без электроэнергии остались не только жители Берислава. Также электроснабжение исчезло в Новобериславе, Томарином и Шляховом.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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"Электроснабжение исчезло в Новобериславе, Томарино и Шляховом", — говорится в сообщении.

По словам Прокудина, повреждения довольно серьезные и на данный момент неизвестно, когда энергетики смогут восстановить для местных жителей электроснабжение.

Сообщение Алексадра Прокудина. Фото: скриншот

Напомним, 30 октября, враг еще раз атаковал Херсонскую область. Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики за минувшие сутки совершили 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации по Херсонской области.

Также мы писали, что в ночь на 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура