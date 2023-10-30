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Из-за обстрелов россиян Берислав остался без света, — Прокудин

30 октября 2023 14:59
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Из-за обстрелов россиян Берислав остался без света, — Прокудин
Последствия обстрелов Берислава. Фото (архивное): Херсонская ОВА
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Из-за российских обстрелов Берислав в Херсонской области остался без электроснабжения. Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

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Обстрелы Берислава 30 октября

Сегодня, 30 октября, армия РФ в очередной раз ударила по Бериславу, в том числе по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки оккупантов целый город остался без электроснабжения.

"В настоящее время определяем степень повреждения. Вскоре энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — говорится в сообщении.

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Напомним, 30 октября, враг еще раз атаковал Херсонскую область. Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы.

Кроме того, захватчики за минувшие сутки совершили 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации по Херсонской области.

Также мы писали, что в ночь на 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

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