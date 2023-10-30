Из-за обстрелов россиян Берислав остался без света, — Прокудин
Из-за российских обстрелов Берислав в Херсонской области остался без электроснабжения. Оккупанты атаковали объект критической инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Обстрелы Берислава 30 октября
Сегодня, 30 октября, армия РФ в очередной раз ударила по Бериславу, в том числе по объекту критической инфраструктуры. В результате атаки оккупантов целый город остался без электроснабжения.
"В настоящее время определяем степень повреждения. Вскоре энергетики приступят к работе, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — говорится в сообщении.
Напомним, 30 октября, враг еще раз атаковал Херсонскую область. Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы.
Кроме того, захватчики за минувшие сутки совершили 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации по Херсонской области.
Также мы писали, что в ночь на 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура.
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