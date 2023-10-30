Через обстріли росіян Берислав залишився без світла, — Прокудін

Наслідки обстрілу Берислава. Фото (архівне): Херсонська ОВА

Через російський обстріл Берислав у Херсонській області залишився без електропостачання. Окупанти атакували обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Читайте також:

Обстріли Берислава 30 жовтня

Сьогодні, 30 жовтня, армія РФ вкотре вдарила по Бериславу, зокрема по об'єкту критичної інфраструктури. Внаслідок атаки окупантів ціле місто залишилось без електропостачання.

"Нині визначаємо ступінь пошкодження. Невдовзі енергетики стануть до роботи, аби щонайшвидше повернути світло", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 жовтня, ворог вкотре атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.

Окрім того, загарбники за минулу добу здійснили 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації по Херсонській області.

Також ми писали, що вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.