РФ обстріляла з артилерії Куп'янський район, є пошкодження

Наслідки обстрілу Куп'янського району. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Вночі 30 жовтня ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

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"Близько опівночі, ворог з артилерії обстріляв с. Новоосинове Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок та гараж. Постраждалих немає", — йдеться у повідомленні.

Крім того, за його словами, близько другої ночі Росія обстріляла смт Куп'янськ-Вузловий. Там було пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих.

Обстріли ворога минулої доби

"Протягом минулої доби ворог обстрілював прикордонні та прифронтові населені пункти області. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу горів приватний житловий будинок", — зазначив Синєгубов.

Наслідки ударів по Харківщині. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Наслідки ударів по Харківщині. Фото: Telegram/Олег Синєгубов

Також під вогнем окупантів перебували: Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні житлові будинки та господарчі споруди.

Зазначається, що за добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Нагадаємо, що росіяни продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.