РФ обстреляла из артиллерии Купянский район, есть повреждения

Последствия обстрелов Купянского района. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Ночью 30 октября враг из артиллерии обстрелял населённые пункты Купянского района. В результате повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

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"Около полуночи, враг из артиллерии обстрелял с. Новоосиново Купянского района. Поврежден частный дом и гараж. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Кроме того, по его словам, около двух ночи Россия обстреляла пгт Купянск-Узловой. Там был поврежден частный дом, обошлось без пострадавших.

Обстрелы врага минувших суток

"За прошедшие сутки враг обстреливал пограничные и прифронтовые населенные пункты области. В Купянске в результате вражеского обстрела горел частный жилой дом", — отметил Синегубов.

Следствия ударов по Харьковщине. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Следствия ударов по Харьковщине. Фото: Telegram/Олег Синегубов

Также под огнем оккупантов находились: Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка, Берестово Купянского района и другие населенные пункты. Повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Отмечается, что за время пострадавших среди гражданского населения не зафиксировано.

Напомним, что россияне продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.