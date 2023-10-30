У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — яких втрат зазнав ворог
За попередню добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по окупантах. Окрім того, вогнем загарбників накрили ще й підрозділи ракетних військ.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Обстрілу окупантів: яких втрат зазнав ворог
У Генштабі наголосили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.
Окрім того, вогнем загарбників накрили і підрозділи ракетних військ та завдали чималих втрат росіянам. Зокрема українські військові уразили:
- шість районів зосередження особового складу,
- озброєння та військова техніка,
- пункт управління,
- три зенітно-ракетних комплекси,
- шість артилерійських засобів.
Нагадаємо, що аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.
Крім того, Президент України Володимир Зеленський вчергове подякував українським захисникам, які борються за нашу свободу. Він показав світлини їхньої роботи на фронті.
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