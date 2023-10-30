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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — яких втрат зазнав ворог

30 жовтня 2023 08:03
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У Генштабі розповіли, скільки разів за добу ЗСУ вдарили по окупантах — яких втрат зазнав ворог
Український військовий на позиції веде вогонь. Фото: Генштаб ЗСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

За попередню добу авіація Сил оборони завдала 16 ударів по окупантах. Окрім того, вогнем загарбників накрили ще й підрозділи ракетних військ. 

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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У Генштабі наголосили, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Окрім того, вогнем загарбників накрили і підрозділи ракетних військ та завдали чималих втрат росіянам. Зокрема українські військові уразили:

  • шість районів зосередження особового складу,
  • озброєння та військова техніка,
  • пункт управління, 
  • три зенітно-ракетних комплекси,
  • шість артилерійських засобів. 

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Звіт Генштабу ЗСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, що аеророзвідка ДПСУ знищила групу окупантів, яка здійснювала інженерні роботи під Бахмутом. У телеграм-каналі ДПСУ з'явилися кадри успішної роботи бійців аеророзвідки.

Крім того, Президент України Володимир Зеленський вчергове подякував українським захисникам, які борються за нашу свободу. Він показав світлини їхньої роботи на фронті.

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