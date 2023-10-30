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В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — какие потери понес враг

30 октября 2023 08:03
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Генштабе рассказали, сколько раз за сутки ВСУ ударили по оккупантам — какие потери понес враг
Украинский военный на позиции ведет огонь. Фото: Генштаб ВСУ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по оккупантам. Кроме того, огнем захватчиков накрыли и подразделения ракетных войск.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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В Генштабе подчеркнули, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, огнем захватчиков накрыли и подразделения ракетных войск и нанесли немалые потери россиянам. В частности, украинские военные поразили:

  • шесть районов сосредоточения личного состава,
  • вооружение и военная техника,
  • пункт управления,
  • три зенитно-ракетных комплекса,
  • шесть артиллерийских средств.

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Отчет Генштаба ВСУ. Фото: скриншот

Потери оккупантов по состоянию на 30 октября

За предыдущие сутки украинские военные уничтожили 860 оккупантов. Кроме того, враги потеряли 15 танков, 17 боевых бронированных машин, 14 артсистем. Общие боевые потери россиян с начала войны таковы:

  • личного состава — около 299 940 (+860) человек;
  • танков — 5 190 (+15) единиц;
  • боевых бронированных машин — 9 775 (+17) единиц;
  • артиллерийских систем — 7 202 (+14) единиц;
  • РСЗО — 834 (+0) единиц;
  • средства ПВО — 559 (+1) единица;
  • самолетов — 321 (+1) единица;
  • вертолетов — 324 (+0) единиц;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 5 419 (+20) единиц;
  • крылатых ракет — 1 544 (+0) единиц;
  • кораблей/катеров — 20 (+0) единиц;
  • подводные лодки — 1 (+0) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 9 555 (+23) единицы;
  • специальная техника — 1014 (+2) единицы.
потери окупантов 30 октября
Потери окупантов по состоянию на 30 октября. Фото: Генштаб ВСУ

Напомним, что аэроразведка ГПСУ уничтожила группу оккупантов, которая осуществляла инженерные работы под Бахмутом. В телеграмм-канале ГПСУ появились кадры успешной работы бойцов аэроразведки.

Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз поблагодарил украинских защитников, которые борются за нашу свободу. Он показал фотографии их работы на фронте.

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