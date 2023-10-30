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Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є поранені

30 жовтня 2023 13:15
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є поранені
Наслідки російського обстрілу Херсонської області 25 жовтня. Фото: t.me/khersonskaODA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 30 жовтня, ворог вкотре атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Обстріл Херсонської області

В ОВА розповіли, що загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу в Бериславському районі. Ворог пошкодив будинки та зруйнував каплицю Пресвятої Богородиці. 

Російські окупанти обстріляли також Берислав. 

"На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу", — йдеться у повідомленні.

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Допис Херсонської ОВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.

Також ми писали, що вночі, 30 жовтня, ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.

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