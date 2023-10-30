Росіяни вдарили керованими авіабомбами по Херсонській області, є поранені
Сьогодні, 30 жовтня, ворог вкотре атакував Херсонську область. Російські окупанти використовували керовані авіабомби.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Обстріл Херсонської області
В ОВА розповіли, що загарбники вдарили двома керованими авіабомбами по селу в Бериславському районі. Ворог пошкодив будинки та зруйнував каплицю Пресвятої Богородиці.
Російські окупанти обстріляли також Берислав.
"На виїзді з міста постраждали 44-річна жінка та 46-річний чоловік. Зараз вони знаходяться у лікарні, медики надають потерпілим допомогу", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російські окупанти продовжують атакувати Херсонську область. За минулу добу ворог здійснив 95 обстрілів, випустив 514 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації.
Також ми писали, що вночі, 30 жовтня, ворог з артилерії обстріляв населені пункти Куп'янського району. Внаслідок цього пошкоджено цивільну інфраструктуру.
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