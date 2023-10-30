Россияне ударили управляемыми авиабомбами по Херсонской области, есть раненые

Последствия российского обстрела Херсонской области 25 октября. Фото: t.me/khersonskaODA

Сегодня, 30 октября, враг в очередной раз атаковал Херсонскую область. Российские оккупанты использовали управляемые авиабомбы.

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

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В ОВА рассказали, что захватчики ударили двумя управляемыми авиабомбами по селу в Бериславском районе. Враг повредил дома и разрушил часовню Пресвятой Богородицы.

Российские оккупанты обстреляли также Берислав.

"На выезде из города пострадали 44-летняя женщина и 46-летний мужчина. Сейчас они находятся в больнице, медики оказывают пострадавшим помощь", — говорится в сообщении.

Пост Херсонской ОВА. Фото: скриншот

Напомним, российские оккупанты продолжают атаковать Херсонскую область. За минувшие сутки враг совершил 95 обстрелов, выпустил 514 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков, беспилотников и авиации.

Также мы писали, что ночью 30 октября враг из артиллерии обстрелял населенные пункты Купянского района. В результате этого повреждена гражданская инфраструктура.