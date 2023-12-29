Вибухи в місті Одеса зараз 28 грудня - на область налетіли шахеди

Ударний БПЛА летить над містом. Фото ілюстративне: АрміяInform

Ввечері 28 грудня Одещину атакували російські ударні БПЛА. У місті пролунали вибухи. Внаслідок, уламки "Шахеда" влучили у багатоповерхівку. Голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів деталі про приліт.

Про це він написав у Тelegram.

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Що сказав Кіпер про прилів в Одесі

"Уламками збитого дрона пошкоджено багатоповерхівку в Одесі. Спалахнула пожежа. Фахівці працюють. Дані про постраждалих уточнюються", — написав Кіпер.

Він додав, що атака ще триває та закликав мешканців перебувати в укриттях.

"Атака ще триває! Одесити та жителі області, дуже прошу: будьте в укриттях, не нехтуйте безпекою!" — заявив голова ОВА.

Що відомо про атаку БПЛА в Одесі

Уламки БПЛА впали в цетнтрі міста. На місці вже працюють правоохоронці. Внаслідок удару по житловому будинку спалахнула сильна пожежа.

Нагадаємо, ввечері, 28 грудня, в Україні вчергове оголосили повітряну тривогу через загрозу атак російських окупантів. Під загрозою шахедних ударів опинилася Одещина. Там пролунали вибухи.