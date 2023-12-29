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Глава Одесской ОВА рассказал детали о прилете по многоэтажке

29 декабря 2023 00:12
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Взрывы в Одессе сейчас 28 декабря - на область налетели шахеды
Ударная БПЛА летит над городом. Фото иллюстративный: АрмияInform
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Вечером 28 декабря Одесщину атаковали российские ударные БПЛА. В городе раздались взрывы . В результате обломки "Шахеда" попали в многоэтажку. Глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал детали о прилете.

Об этом он написал в Тelegram.

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Кипер

"Обломками сбитого дрона повреждена многоэтажка в Одессе. Вспыхнул пожар. Специалисты работают. Данные о пострадавших уточняются", — написал Кипер.

Он добавил, что атака продолжается и призвал жителей находиться в укрытиях.

"Атака еще продолжается! Одесситы и жители области, очень прошу: будьте в укрытиях, не пренебрегайте безопасностью!" — заявил председатель ОВА.

Что известно об атаке БПЛА в Одессе

Обломки БПЛА упали в центре города. На месте уже работают правоохранители. В результате удара по жилому дому вспыхнул сильный пожар.

Напомним, вечером, 28 декабря, в Украине в очередной раз объявили воздушную тревогу из-за угрозы атак российских оккупантов. Под угрозой шахидных ударов оказалась Одесщина. Там раздались взрывы.

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