Гуменюк відповіла, чи вплинула ситуація з "Київстар" на українських військових
Кібератака на мобільний оператор "Київстар" не вплинула на зв'язок з українськими військовими, які перебувають на фронті. Тому керування підрозділами не було втрачено.
Про це заявила керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини".
Досвід минулого року
За її словами, мобільному зв'язку є альтернативи, а в минулому році під час блекаутів варіанти запасного зв'язку було продумано та прораховано на майбутнє.
"Керування підрозділами не втрачено", — запевнила Гуменюк.
Що відомо про ситуацію з "Київстар"
Як стало відомо, кібератака на найбільший український мобільний оператор "Київстар" відбулася через скомпрометований обліковий запис одного з працівників компанії. Це доводить, що невразливої безпечної інфраструктури немає.
Пізніше деякі абоненти мобільного оператора "Київстар" почали повідомляти про появу зв'язку. Інформацію про це підтверджують і в самій компанії.
Своєю чергою в Головному управлінні розвідки заявили, що нещодавня кібератака російських хакерів на "Київстар", вдарила й по самому контингенту ЗС РФ в Україні. Це трапилося через те, що російські військові змогли отримати SIM-картки українського оператора.
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