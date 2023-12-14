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Гуменюк ответила, повлияла ли ситуация с "Киевстар" на украинских военных

14 декабря 2023 10:38
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Гуменюк ответила, повлияла ли ситуация с "Киевстар" на украинских военных
Руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Фото: Суспільне
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Кибератака на мобильный оператор "Киевстар" не повлияла на связь с находящимися на фронте украинскими военными. Поэтому управление подразделениями не было утрачено.

Об этом заявила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".

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Опыт в прошлом году

По ее словам, мобильной связи есть альтернативы, а в прошлом году во время блэкаутов варианты запасной связи были продуманы и просчитаны на будущее.

"Управление подразделениями не потеряно", — заверила Гуменюк.

Что известно о ситуации с "Киевстар"

Как стало известно, кибератака на крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" произошла из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Это доказывает, что неуязвимой безопасной инфраструктуры нет.

Позже некоторые абоненты мобильного оператора "Киевстар" начали сообщать о появлении связи. Информацию об этом подтверждают и в компании.

В свою очередь в Главном управлении разведки заявили, что недавняя кибератака российских хакеров на "Киевстар", ударила и по самому контингенту ВС РФ в Украине. Это случилось из-за того, что российские военные смогли получить SIM-карты украинского оператора.

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