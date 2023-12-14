Гуменюк ответила, повлияла ли ситуация с "Киевстар" на украинских военных
Кибератака на мобильный оператор "Киевстар" не повлияла на связь с находящимися на фронте украинскими военными. Поэтому управление подразделениями не было утрачено.
Об этом заявила руководитель прессцентра ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Єдині новини".
Опыт в прошлом году
По ее словам, мобильной связи есть альтернативы, а в прошлом году во время блэкаутов варианты запасной связи были продуманы и просчитаны на будущее.
"Управление подразделениями не потеряно", — заверила Гуменюк.
Что известно о ситуации с "Киевстар"
Как стало известно, кибератака на крупнейший украинский мобильный оператор "Киевстар" произошла из-за скомпрометированной учетной записи одного из сотрудников компании. Это доказывает, что неуязвимой безопасной инфраструктуры нет.
Позже некоторые абоненты мобильного оператора "Киевстар" начали сообщать о появлении связи. Информацию об этом подтверждают и в компании.
В свою очередь в Главном управлении разведки заявили, что недавняя кибератака российских хакеров на "Киевстар", ударила и по самому контингенту ВС РФ в Украине. Это случилось из-за того, что российские военные смогли получить SIM-карты украинского оператора.
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