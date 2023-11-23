ГУР заволоділа секретними документами, які свідчать про авіаколапс в РФ
Головне управління розвідки України здійснило кіберспецоперацію проти Федерального агентства повітряного транспорту "Росавиация". Отримані дані свідчать про авіаційний колапс Російської Федерації прискорюють санкції.
Про це повідомили в ГУР.
ГУР викрала важливі документи
Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ ― Федерального агентства повітряного транспорту "Росавиация".
Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.
Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "Росавиации" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.
Аналіз отриманих матеріалів свідчить, що сфера цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу.
Цікаві подробиці з викрадених документів
Згідно з отриманою інформацією, упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" ― 34 проблемні випадки.
"За перших 9 місяців 2023 року на росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі", — розповіли в ГУР.
Там також наголосили, що найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.
В ГУР також окреслили ще ряд проблем, з якими стикається авіація в РФ:
- Держава-агресор Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом.
- Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. Більша їх частина пройшла через несанкціонований ремонт.
- Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших.
- Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі.
- Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден "Airbus", що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов.
- Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський "Embraer", а їх в рф налічується 21.
Варто зазначити, що ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила Росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.
"Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", — підкреслили в ГУР.
Раніше ми повідомляли, що став відомий вміст таємного проєкту Black Box, який завдав збитків російському військово-промисловому комплексу на понад 900 мільйонів доларів. Особливо варто відзначити баражуючий боєприпас "Бобер".
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