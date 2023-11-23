ГУР заволоділа секретними документами, які свідчать про авіаколапс в РФ

Російський літак в аеропорту. Фото: Reuters

Головне управління розвідки України здійснило кіберспецоперацію проти Федерального агентства повітряного транспорту "Росавиация". Отримані дані свідчать про авіаційний колапс Російської Федерації прискорюють санкції.

Про це повідомили в ГУР.

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ГУР викрала важливі документи

Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що внаслідок успішної складної спеціальної операції у кіберпросторі вдалось здобути великий обсяг закритих службових документів структурного підрозділу міністерства транспорту РФ ― Федерального агентства повітряного транспорту "Росавиация".

Вказане відомство відповідає за безпеку польотів та фіксує всі надзвичайні випадки під час використання російської авіації.

Серед отриманих внаслідок зламу та проникнення у ворожі інформаційні системи даних ― перелік щодобових звітів "Росавиации" у масштабах всієї РФ за понад півторарічний період.

Аналіз отриманих матеріалів свідчить, що сфера цивільної авіації терористичної росії перебуває на межі колапсу.

Один з викрадених документів "Росавиации". Фото: ГУР

Один із викрадених документів "Росавиации". Фото: ГУР

Титульна сторінка викраденого документа. Фото: ГУР

Літак "Росавиации". Фото: ГУР

Цікаві подробиці з викрадених документів

Згідно з отриманою інформацією, упродовж січня 2023 року в цивільній авіації Росії було зафіксовано 185 авіапригод. Близько третини кваліфіковано як інциденти різного рівня небезпеки. Лідером тут став російський ближньомагістральний літак "сухой superjet" ― 34 проблемні випадки.

"За перших 9 місяців 2023 року на росії задокументували 150 випадків технічних несправностей літаків. За аналогічний період 2022 року зафіксовано 50 таких інцидентів. Отже, зростання небезпеки польотів в Росії зросло втричі", — розповіли в ГУР.

Там також наголосили, що найбільш проблемними місцями російської авіації залишаються двигуни та шасі, а також інші важливі елементи: гідросистеми, закрилки та програмне забезпечення.

В ГУР також окреслили ще ряд проблем, з якими стикається авіація в РФ:

Держава-агресор Росія має серйозні труднощі з обслуговуванням бортів із великим нальотом.

Станом на березень 2022 року, росіяни мали близько 820 цивільних бортів іноземного виробництва. Більша їх частина пройшла через несанкціонований ремонт.

Гострий дефіцит запчастин призвів до так званого "авіаканібалізму" в Росії, коли одні літаки розбирають для ремонту інших.

Більшість радянських літаків Ан-2, станом на зараз, не можуть відірватись від землі, оскільки двигуни до них вироблялись у Польщі.

Лише впродовж січня 2023 року серед 220 суден "Airbus", що є в Росії, зафіксовано 19 різних відмов.

Не витримав умов російської експлуатації кожен сьомий бразильський "Embraer", а їх в рф налічується 21.

Варто зазначити, що ще у вересні 2022 року Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO) позначила Росію червоним кольором, разом з Ліберією та Бутаном, що свідчить про вкрай високий ризик для безпеки польотів.

"Нині Москва, наражаючи на смертельну небезпеку своє населення, намагається всіма способами приховати нескінченну купу проблем з цивільною авіацією", — підкреслили в ГУР.

Раніше ми повідомляли, що став відомий вміст таємного проєкту Black Box, який завдав збитків російському військово-промисловому комплексу на понад 900 мільйонів доларів. Особливо варто відзначити баражуючий боєприпас "Бобер".