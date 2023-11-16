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Таємний Black Box завдав росіянам вражаючих втрат — що в ньому було

16 листопада 2023 17:07
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Таємний Black Box завдав росіянам вражаючих втрат — що в ньому було
В ГУР розповіли, якого збитку завдали нові дрони. Фото: скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Став відомий вміст таємного проєкту Black Box, який завдав збитків російському військово-промисловому комплексу на понад 900 мільйонів доларів. Особливо варто відзначити баражуючий боєприпас "Бобер".

Про це повідомляє Telegram-канал "Ми-Україна".

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Що відомо про секретний проєкт Black Box

Black Box є проєктом, реалізовним ГУР МО, фондом "Повернись живим" та блогером Ігорем Лаченковим. Завдяки йому російський військовий-промисловий комплекс зазнав суттєвих збитків.

Донедавна його вміст лишався під суворим секретом, але у четвер, 16 листопада, завіса таємничості над "скринькою" привідкрилася. 

"Отже! В коробці (не буквально) — виготовлений в Україні баражуючий боєприпас "Бобер" з дальністю до 800 км... Він – не єдина складова Black Box", — написав Лаченков. 

Блогер нагадав, що завдяки застосуванню Black Box на ворожій території постраждали промислові потужності, на яких ворог виготовляв електроніки для ракет кількох типів, Х-59, З-31 та Х-35 зокрема.

Об'єкти, уражені дроном "Бобер"

Також ударним дроном був уражений об'єкт, всередині якого окупанти тримали ракетні частини до балістичних ракетних комплексів. Від діяльності Black Box постраждали і роійські об'єти в поки що окупованому Криму.

Як відомо, лише за квітень-травень поточного року проєкт Black Box завдав РФ збитків на суму, що перевищує 700 мільйонів доларів.

"Понад 700 мільйонів доларів – наш черговий вклад у зниження наступального потенціалу армії ворога, деморалізації бойового духу та прийняття ним своєї поразки у цій війні", — прокоментував тоді глава воєнної розвідки Кирило Буданов.

Раніше ми повідомляли, що росіяни намагаються зірвати евакуацію українців з сектору Гази. Вони поширюють серед них панічні настрої.

Нагадуємо, що нещодавно в тимчасово окупованому Криму, в селищі Чорноморське, було уражено два швидкісні десантних катери РФ. Вони важливі для окупантів тим, що виконували роль носіїв зенітно-ракетних комплексів.

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