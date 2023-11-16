Тайный Black Box нанес россиянам поразительные потери — что в нем было

В ГУР рассказали, какой ущерб нанесли новые дроны. Фото: скриншот

Стало известно содержание тайного проекта Black Box, нанесшего ущерб российскому военно-промышленному комплексу более чем на 900 миллионов долларов. Особо стоит отметить баражирующий боеприпас "Бобер".

Об этом сообщает Telegram-канал "Мы-Украина".

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Что известно о секретном проекте Black Box

Black Box является проектом, реализуемым ГУР МО, фондом "Повернись живим" и блогером Игорем Лаченковым. Благодаря ему российский военно-промышленный комплекс понес существенный ущерб.

До недавнего времени его содержимое оставалось под строгим секретом, но в четверг, 16 ноября, занавес таинственности над "ящиком" приоткрылся.

"Итак! В коробке (не буквально) — изготовленный в Украине баражирующий боеприпас "Бобер" с дальностью до 800 км... Он — не единственная составляющая Black Box", — написал Лаченков.

Блогер напомнил, что благодаря применению Black Box на вражеской территории пострадали промышленные мощности, на которых враг изготовлял электронику для ракет нескольких типов, Х-59, С-31 и Х-35 в частности.

Объекты, пораженные дроном "Бобер"

Также ударным дроном был поражен объект, внутри которого оккупанты держали ракетные части к баллистическим ракетным комплексам. От деятельности Black Box пострадали и российские объекты в пока оккупированном Крыму.

Как известно, только за апрель-май текущего года проект Black Box нанес РФ ущерб на сумму, превышающую 700 миллионов долларов.

"Более 700 миллионов долларов — наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне", — прокомментировал тогда глава военной разведки Кирилл Буданов.

Ранее мы сообщили, что россияне пытаются сорвать эвакуацию украинцев из сектора Газа. Они распространяют среди них панические настроения.

Напоминаем, что недавно во временно оккупированном Крыму, в поселке Черноморское, были поражены два скоростных десантных катера РФ. Они важны для оккупантов тем, что выполняли роль носителей зенитно-ракетных комплексов.