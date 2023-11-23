ГУР завладела секретными документами, свидетельствующими об авиаколлапсе в РФ

Российский самолет в аэропорту. Фото: Reuters

Главное управление разведки Украины провело киберспецоперацию против Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Полученные данные свидетельствуют об авиационном коллапсе Российской Федерации ускоряют санкции.

Об этом сообщили в ГУР.

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ГУР похитила важные документы

Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения министерства транспорта РФ — Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация".

Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации.

Среди полученных в результате излома и проникновения во вражеские информационные системы данных ― перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.

Анализ полученных материалов свидетельствует, что сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса.

Один из украденных документов "Росавиации". Фото: ГУР

Один из украденных документов "Росавиации". Фото: ГУР

Титульная страница похищенного документа. Фото: ГУР

Самолет "Росавиации". Фото: ГУР

Интересные подробности из похищенных документов

Согласно полученной информации, за январь 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" — 34 проблемных случая.

"За первые 9 месяцев 2023 года на России задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 50 таких инцидентов. Следовательно, рост опасности полетов в России вырос втрое", — рассказали в ГУР.

Там также отметили, что наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

В ГУР также обозначили еще ряд проблем, с которыми сталкивается авиация в РФ:

Государство-агрессор Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом.

По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов иностранного производства. Большая их часть прошла из-за несанкционированного ремонта.

Острый дефицит запчастей привел к так называемому "авиаканилибализму" в России, когда одни самолеты разбирают для ремонта других.

Большинство советских самолетов Ан-2, по сей день, не могут оторваться от земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше.

Только в течение января 2023 года среди 220 судов Airbus, имеющихся в России, зафиксировано 19 различных отказов.

Не выдержал условий русской эксплуатации каждый седьмой бразильский "Embraer", а их в России насчитывается 21.

Следует отметить, что еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила Россия красным цветом вместе с Либерией и Бутаном, что свидетельствует о крайне высоком риске для безопасности полетов.

"В настоящее время Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", — подчеркнули в ГУР.

Ранее мы сообщали, что стало известно содержание тайного проекта Black Box, нанесшего ущерб российскому военно-промышленному комплексу более чем на 900 миллионов долларов. Особо стоит отметить баражирующий боеприпас "Бобер".