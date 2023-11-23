ГУР завладела секретными документами, свидетельствующими об авиаколлапсе в РФ
Главное управление разведки Украины провело киберспецоперацию против Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация". Полученные данные свидетельствуют об авиационном коллапсе Российской Федерации ускоряют санкции.
Об этом сообщили в ГУР.
ГУР похитила важные документы
Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что в результате успешной сложной специальной операции в киберпространстве удалось получить большой объем закрытых служебных документов структурного подразделения министерства транспорта РФ — Федерального агентства воздушного транспорта "Росавиация".
Это ведомство отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании российской авиации.
Среди полученных в результате излома и проникновения во вражеские информационные системы данных ― перечень ежесуточных отчетов "Росавиации" в масштабах всей РФ за более чем полуторагодичный период.
Анализ полученных материалов свидетельствует, что сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса.
Интересные подробности из похищенных документов
Согласно полученной информации, за январь 2023 года в гражданской авиации России было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около трети квалифицированы как инциденты разного уровня опасности. Лидером здесь стал российский ближнемагистральный самолет "сухой superjet" — 34 проблемных случая.
"За первые 9 месяцев 2023 года на России задокументировали 150 случаев технических неисправностей самолетов. За аналогичный период 2022 года зафиксировано 50 таких инцидентов. Следовательно, рост опасности полетов в России вырос втрое", — рассказали в ГУР.
Там также отметили, что наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.
В ГУР также обозначили еще ряд проблем, с которыми сталкивается авиация в РФ:
- Государство-агрессор Россия испытывает серьезные трудности с обслуживанием бортов с большим налетом.
- По состоянию на март 2022 года россияне имели около 820 гражданских бортов иностранного производства. Большая их часть прошла из-за несанкционированного ремонта.
- Острый дефицит запчастей привел к так называемому "авиаканилибализму" в России, когда одни самолеты разбирают для ремонта других.
- Большинство советских самолетов Ан-2, по сей день, не могут оторваться от земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше.
- Только в течение января 2023 года среди 220 судов Airbus, имеющихся в России, зафиксировано 19 различных отказов.
- Не выдержал условий русской эксплуатации каждый седьмой бразильский "Embraer", а их в России насчитывается 21.
Следует отметить, что еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) обозначила Россия красным цветом вместе с Либерией и Бутаном, что свидетельствует о крайне высоком риске для безопасности полетов.
"В настоящее время Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией", — подчеркнули в ГУР.
Ранее мы сообщали, что стало известно содержание тайного проекта Black Box, нанесшего ущерб российскому военно-промышленному комплексу более чем на 900 миллионов долларов. Особо стоит отметить баражирующий боеприпас "Бобер".
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