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Як довго летить "Кинджал" до українських міст — інфографіка

14 грудня 2023 17:29
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Козюк Тетяна
редактор
Як довго летить "Кинджал" до українських міст — інфографіка
Ракети "Кинджал" в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Винищувач МіГ-31К може бути носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". У разі пуску такого озброєння люди мають всього декілька хвилин, щоб спуститись в укриття. 

Як довго летить "Кинджал" до українських міст, дивіться в інфографіці UA War Infographics.

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Таким чином, якщо запуск таких ракет відбувається з території Липецької області РФ, час підльоту становить:

  • до Харкова — 1,7 хвилин;
  • до Полтави — 2,4 хвилини;
  • до Чернігова — 2,7 хвилин;
  • до Києва — 3,2 хвилини;
  • до Дніпра — 2,7 хвилин;
  • до Запоріжжя — 2,9 хвилин;
  • до Одеси — 4,5 хвилин;
  • до Вінниці — 4,1 хвилини;
  • до Старокостянтинова — 4,4 хвилини;
  • до Львова — 5,4 хвилини;
  • до Ужгорода — 6,3 хвилини.
Ракети "Кинджал"
Інфографіка UA War Infographics

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал". 

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