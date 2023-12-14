Як довго летить "Кинджал" до українських міст — інфографіка
14 грудня 2023 17:29
Ракети "Кинджал" в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний
Винищувач МіГ-31К може бути носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". У разі пуску такого озброєння люди мають всього декілька хвилин, щоб спуститись в укриття.
Як довго летить "Кинджал" до українських міст, дивіться в інфографіці UA War Infographics.
Читайте також:
Час польоту "Кинджалів" до українських міст
Таким чином, якщо запуск таких ракет відбувається з території Липецької області РФ, час підльоту становить:
- до Харкова — 1,7 хвилин;
- до Полтави — 2,4 хвилини;
- до Чернігова — 2,7 хвилин;
- до Києва — 3,2 хвилини;
- до Дніпра — 2,7 хвилин;
- до Запоріжжя — 2,9 хвилин;
- до Одеси — 4,5 хвилин;
- до Вінниці — 4,1 хвилини;
- до Старокостянтинова — 4,4 хвилини;
- до Львова — 5,4 хвилини;
- до Ужгорода — 6,3 хвилини.
Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал".
Читайте Новини.LIVE!