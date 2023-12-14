Як довго летить "Кинджал" до українських міст — інфографіка

Ракети "Кинджал" в небі. Фото ілюстративне: Мілітарний

Винищувач МіГ-31К може бути носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". У разі пуску такого озброєння люди мають всього декілька хвилин, щоб спуститись в укриття.

Як довго летить "Кинджал" до українських міст, дивіться в інфографіці UA War Infographics.

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Таким чином, якщо запуск таких ракет відбувається з території Липецької області РФ, час підльоту становить:

до Харкова — 1,7 хвилин;

до Полтави — 2,4 хвилини;

до Чернігова — 2,7 хвилин;

до Києва — 3,2 хвилини;

до Дніпра — 2,7 хвилин;

до Запоріжжя — 2,9 хвилин;

до Одеси — 4,5 хвилин;

до Вінниці — 4,1 хвилини;

до Старокостянтинова — 4,4 хвилини;

до Львова — 5,4 хвилини;

до Ужгорода — 6,3 хвилини.

Інфографіка UA War Infographics

Нагадаємо, у четвер, 14 грудня, близько 14:09 в Україні оголосили повітряну тривогу у зв'язку зі зльотом МіГ-31К з території РФ. Відразу після цього російські окупанти атакували Хмельницьку область аеробалістичними ракетами "Кинджал".