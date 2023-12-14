Как долго летит "Кинжал" к украинским городам — инфографика

Ракеты "Кинжал" в небе. Фото иллюстративное: Милитарный

Истребитель МиГ-31К может быть носителем аэробалистических ракет "Кинжал". В случае пуска такого вооружения у людей всего несколько минут, чтобы спуститься в укрытие.

Как долго летит "Кинжал" к украинским городам, смотрите в инфографике UA War Infographics.

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Время полета "Кинжалов" в украинские города

Таким образом, если запуск таких ракет производится с территории Липецкой области РФ, время подлета составляет:

в Харьков — 1,7 минут;

в Полтаву — 2,4 минуты;

к Чернигову — 2,7 минут;

в Киев — 3,2 минуты;

к Днепру — 2,7 минут;

в Запорожье — 2,9 минут;

в Одессу — 4,5 минут;

в Винницу — 4,1 минуты;

к Староконстантинову — 4,4 минуты;

во Львов — 5,4 минуты;

в Ужгород — 6,3 минуты.

Инфографика UA War Infographics

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал".