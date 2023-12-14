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Как долго летит "Кинжал" к украинским городам — инфографика

14 декабря 2023 17:29
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Как долго летит "Кинжал" к украинским городам — инфографика
Ракеты "Кинжал" в небе. Фото иллюстративное: Милитарный
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Истребитель МиГ-31К может быть носителем аэробалистических ракет "Кинжал". В случае пуска такого вооружения у людей всего несколько минут, чтобы спуститься в укрытие.

Как долго летит "Кинжал" к украинским городам, смотрите в инфографике UA War Infographics.

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Таким образом, если запуск таких ракет производится с территории Липецкой области РФ, время подлета составляет:

  • в Харьков — 1,7 минут;
  • в Полтаву — 2,4 минуты;
  • к Чернигову — 2,7 минут;
  • в Киев — 3,2 минуты;
  • к Днепру — 2,7 минут;
  • в Запорожье — 2,9 минут;
  • в Одессу — 4,5 минут;
  • в Винницу — 4,1 минуты;
  • к Староконстантинову — 4,4 минуты;
  • во Львов — 5,4 минуты;
  • в Ужгород — 6,3 минуты.
Ракеты "Кинжал"
Инфографика UA War Infographics

Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал".

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