Как долго летит "Кинжал" к украинским городам — инфографика
14 декабря 2023 17:29
Ракеты "Кинжал" в небе. Фото иллюстративное: Милитарный
Истребитель МиГ-31К может быть носителем аэробалистических ракет "Кинжал". В случае пуска такого вооружения у людей всего несколько минут, чтобы спуститься в укрытие.
Как долго летит "Кинжал" к украинским городам, смотрите в инфографике UA War Infographics.
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Время полета "Кинжалов" в украинские города
Таким образом, если запуск таких ракет производится с территории Липецкой области РФ, время подлета составляет:
- в Харьков — 1,7 минут;
- в Полтаву — 2,4 минуты;
- к Чернигову — 2,7 минут;
- в Киев — 3,2 минуты;
- к Днепру — 2,7 минут;
- в Запорожье — 2,9 минут;
- в Одессу — 4,5 минут;
- в Винницу — 4,1 минуты;
- к Староконстантинову — 4,4 минуты;
- во Львов — 5,4 минуты;
- в Ужгород — 6,3 минуты.
Напомним, в четверг, 14 декабря, около 14:09, в Украине объявили воздушную тревогу в связи со взлетом МиГ-31К с территории РФ. Сразу после этого российские оккупанты атаковали Хмельницкую область аэробалистическими ракетами "Кинжал".
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