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Як мешканці Криму відреагують на деокупацію — ефір Новини.LIVE

30 листопада 2023 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Як мешканці Криму відреагують на деокупацію — ефір Новини.LIVE
Колаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Аналітик медіацентру "Одеська політична платформа" Юрій Христензен став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість, як мешканці Криму відреагують на деокупацію.

Подивитися ефір, який розпочнеться о 20:50, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.

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Ефір Новини.LIVE

Юрій Христензен разом із ведучим Сергієм Гулюком поговорять про наслідки деокупації Донбасу та Криму та з якими труднощами українська влада може зіштовхнутися у разі деокупації. Вони також прокоментують, чому звільнення Криму легше ніж деокупація Донбасу. 

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.

Також ми писали, що 29 листопада в тимчасово окупованому Криму зламали телебачення. Там по всіх каналах показували звернення Президента України Володимира Зеленського. 

Додамо, ворог продовжує боротися з проукраїнськи налаштованими мешканцями тимчасово окупованого Криму. Для цього росіяни використовують колаборантів, що здійснюють пошуки "неблагонадійних".

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