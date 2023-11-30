Як мешканці Криму відреагують на деокупацію — ефір Новини.LIVE
Аналітик медіацентру "Одеська політична платформа" Юрій Христензен став гостем ефіру Новини.LIVE. Він розповість, як мешканці Криму відреагують на деокупацію.
Подивитися ефір, який розпочнеться о 20:50, можна на YouTube-каналі Новини.LIVE.
Ефір Новини.LIVE
Юрій Христензен разом із ведучим Сергієм Гулюком поговорять про наслідки деокупації Донбасу та Криму та з якими труднощами українська влада може зіштовхнутися у разі деокупації. Вони також прокоментують, чому звільнення Криму легше ніж деокупація Донбасу.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що повернення Криму може бути простішим завданням порівняно з Донбасом. Він зазначив, що відсутність військових дій у Криму полегшує це завдання, тоді як довгострокова присутність російського впливу на Донбасі робить його звільнення складнішим.
Також ми писали, що 29 листопада в тимчасово окупованому Криму зламали телебачення. Там по всіх каналах показували звернення Президента України Володимира Зеленського.
Додамо, ворог продовжує боротися з проукраїнськи налаштованими мешканцями тимчасово окупованого Криму. Для цього росіяни використовують колаборантів, що здійснюють пошуки "неблагонадійних".
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