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Как жители Крыма отреагируют на деоккупацию — эфир Новини.LIVE

30 ноября 2023 20:29
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Как жители Крыма отреагируют на деоккупацию — эфир Новини.LIVE
Коллаж Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Аналитик медиацентра "Одесская политическая платформа" Юрий Христензен стал гостем эфира Новини.LIVE. Он расскажет, как жители Крыма отреагируют на деоккупацию.

Посмотреть эфир, который начнется в 20:50 можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

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Эфир Новини.LIVE

Юрий Христензен вместе с ведущим Сергеем Гулюком поговорят о последствиях деоккупации Донбасса и Крыма и с какими трудностями украинские власти могут столкнуться в случае деоккупации. Они также прокомментируют, почему освобождение Крыма легче, чем деоккупация Донбасса.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возвращение Крыма может быть более простой задачей по сравнению с Донбассом. Он отметил, что отсутствие военных действий в Крыму облегчает эту задачу, тогда как долгосрочное присутствие российского влияния на Донбассе делает его освобождение более сложным.

Также мы писали, что 29 ноября во временно оккупированном Крыму сломали телевидение. Там по всем каналам показывали обращение Президента Украины Владимира Зеленского.

Добавим, враг продолжает бороться с проукраински настроенными жителями временно оккупированного Крыма. Для этого россияне используют коллаборантов, осуществляющих поиски "неблагонадежных".

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