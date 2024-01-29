Як Росія обманом затягує до армії іноземних студентів — подробиці ЦНС

Буряти в складі російської армії. Фото: Байкал-Daily

Зросла кількість випадків, коли в полон до українських військових потрапляють завербовані росіянами іноземці. Як виявилося, існує організована схема, за допомогою якої змушують іноземних студентів підписувати контракти зі Збройними Силами Російської Федерації.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Зазначається, що поблизу московських ВНЗ, зокрема Російського університету дружби народів, де вчаться іноземні студенти, розвішано багато реклами з агітацією вступати до лав ЗС РФ. До цього також долучаються й росіяни, які розповідають про фінансове забезпечення у лавах російської армії й з часом виявляють студентів, у яких проблеми з грошима. Таких людей скеровують до військкоматів.

"Часто до таких студентів підсилають осіб що викрадають у них наявні суми коштів аби створити почуття безвиході та відчаю. Опісля їх шантажують загрозою депортації", — зазначають у Центрі нацспротиву.

Крім того, російські спецслужби залучають рекламні інструменти через соцмережі про контракт із Міноборони РФ. Там акцентують на грошах, які можна отримати й заплатити за навчання чи профінансувати своє проживання в Росії.

Підготовка іноземців до служби в російській армії

Готують іноземців в навчально-методичному центрі військово-патріотичної підготовки "Авангард", заснованому за підтримки Міноборони РФ за задумом російського диктатора Володимира Путіна. На території цього закладу проводять мілітарні вишколи для підлітків віком 14-17 років, що також є прикриттям для підготовки там іноземців.

"В середньому одночасно там проходять підготовку близько 300 іноземних осіб. За походженням це здебільшого: китайці, непальці, узбеки, єгиптяни, молдовани, шриланкійці. Через те, що більшість іноземців дуже слабко володіють російською мовою їх привчають до жестових команд та ключових слів за їх подальшої посади в окупаційному війську", — розповіли в Центрі.

Становище іноземців на передовій

На місця проведення бойових дій іноземців виводять російські офіцери та сержанти, які їх там лишають. Крім того, до цих людей росіяни як завше ставляться зневажливо й використовують як "гарматне м'ясо".

"Центр національного спротиву закликає поширювати відповідне застереження, щодо потенційних загроз для іноземців, які досі навчаються або мають намір здобувати вищу освіту на Росії. Мешканцям ТОТ у разі контакту з такими особами рекомендуємо інформувати їх, щодо можливості здачі в полон Силам оборони України де їм буде гарантовано належне поводження як з військовополоненими відповідно до норм МГП. Щодо місць розміщення таких військовослужбовців ЗС РФ Ви також можете повідомити у наш у Спротив.Бот", — додали в Спротиві.

Нагадаємо, що росіяни привезли найманців з Малайзії для війни в Україні. Їх помітили на тимчасово окупованій частині Донецької області.