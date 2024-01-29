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Как Россия обманом затягивает в армию иностранных студентов — подробности ЦНС

29 января 2024 02:39
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Как Россия обманом затягивает в армию иностранных студентов — подробности ЦНС
Буряты в составе российской армии. Фото: Байкал-Daily
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Возросло количество случаев, когда в плен к украинским военным попадают завербованные россиянами иностранцы. Как оказалось, существует организованная схема, посредством которой заставляют иностранных студентов подписывать контракты с Вооруженными Силами Российской Федерации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Отмечается, что вблизи московских вузов, в том числе Российского университета дружбы народов, где учатся иностранные студенты, развешано много рекламы с агитацией поступать в ряды ВС РФ. К этому также приобщаются и россияне, рассказывающие о финансовом обеспечении в рядах российской армии и со временем выявляющие студентов, у которых проблемы с деньгами. Таких людей направляют в военкоматы.

"Часто к таким студентам посылают лиц, похищающих у них имеющиеся суммы средств, чтобы создать чувство безысходности и отчаяния. После их шантажируют под угрозой депортации", — отмечают в Центре нацсопротивления.

Кроме того, российские спецслужбы привлекают рекламные инструменты через соцсети о контракте с Минобороны РФ. Там акцентируют на деньгах, которые можно получить и заплатить за обучение или профинансировать свое проживание в России.

Подготовка иностранцев к службе в российской армии

Готовят иностранцев в учебно-методическом центре военно-патриотической подготовки "Авангард", основанном при поддержке Минобороны РФ по замыслу российского диктатора Владимира Путина. На территории этого заведения занимаются милитарной военной подготовкой для подростков в возрасте 14-17 лет, что также является прикрытием для подготовки там иностранцев.

"В среднем одновременно там проходят подготовку около 300 иностранных лиц. По происхождению это в основном: китайцы, непальцы, узбеки, египтяне, молдаване, шриланкийцы. Из-за того, что большинство иностранцев очень слабо владеют русским языком, их приучают к жестовым командам и ключевым словам за их дальнейшей должности в оккупационном войске", — рассказали в Центре.

Положение иностранцев на передовой

На места проведения боевых действий иностранцев выводят российские офицеры и сержанты, которые их там оставляют. Кроме того, к этим людям россияне по-прежнему относятся пренебрежительно и используют как "пушечное мясо".

"Центр национального сопротивления призывает распространять соответствующее предостережение относительно потенциальных угроз для иностранцев, которые до сих пор учатся или намерены получать высшее образование в России. Жителям ТОТ в случае контакта с такими лицами рекомендуем информировать их о возможности сдачи в плен Силам обороны Украины, где им будет гарантировано надлежащее обращение с военнопленными в соответствии с нормами МГП. О местах размещения таких военнослужащих ВС РФ Вы также можете сообщить в наш в Спротив.Бот", — добавили в Сопротивлении.

Напомним, что россияне привезли наемников из Малайзии для войны в Украину. Их заметили на временно оккупированной части Донецкой области.

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