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Окупанти вербують білорусів до російських військових ВНЗ

28 січня 2024 08:57
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вербують білорусів до російських військових ВНЗ
Російські окупанти. Фото: росЗМІ
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вербують білоруську молодь на навчання у своїх військових вищих навчальних закладах. Вони пропонують ставати їм офіцерами.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Представники армії РФ проводять так звані "дні відкритих дверей" у райцентрах Білорусі, де молоді пропонують навчатися на офіцерів у російських військових вищих навчальних закладах.

"Внаслідок великих втрат у війні проти України у російських окупаційних військах виник значний дефіцит офіцерів молодшої ланки. Росія намагається виправити це шляхом вербування громадян інших країн, зокрема білорусів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка проводить підготовку до інтеграції та подальшого розвитку своєї економіки на тимчасово окупованих територіях України. Також там може з'явитися консульство країни.

Також ми писали, що колишні найманці ПВК "Вагнер" скоро можуть опинитися в Україні у складі трьох штурмових загонів загальною чисельністю 6600 осіб.

Додамо, депортованих російськими загарбниками українських дітей відправили на "курси з виживання", які проводять білоруські військові. Загалом з вересня 2022-го до травня 2023 року понад 2400 українських дітей були депортовані до Білорусі.

росія
Білорусь
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