Оккупанты вербуют белорусов в российские военные вузы

Российские оккупанты. Фото: росСМИ

Российские оккупанты вербуют белорусскую молодежь на обучение в своих военных высших учебных заведениях. Они предлагают становиться им офицерами.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Представители армии РФ проводят так называемые "дни открытых дверей" в райцентрах Беларуси, где молодежи предлагают учиться на офицеров в российских военных высших учебных заведениях.

"Вследствие больших потерь в войне против Украины в российских оккупационных войсках возник значительный дефицит офицеров младшего звена. Россия пытается исправить это путем вербовки граждан других стран, в частности белорусов", — говорится в сообщении.

Напомним, правительство самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко проводит подготовку к интеграции и дальнейшему развитию своей экономики на временно оккупированных территориях Украины. Также там может появиться консульство страны.

Также мы писали, что бывшие наемники ЧВК "Вагнер" скоро могут оказаться в Украине в составе трех штурмовых отрядов общей численностью 6600 человек.

Добавим, депортированных российскими захватчиками украинских детей отправили на "курсы по выживанию", проводимые белорусскими военными. Всего с сентября 2022-го по май 2023 года более 2400 украинских детей были депортированы в Беларусь.