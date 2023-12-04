Як США та Велика Британія допомагали Україні планувати військові операції на фронті, — WP

Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський на військових позиціях. Фото: Міноборони

Журналісти американського видання The Washington Post вирішили проаналізувати підготовку ЗСУ до контрнаступу України. За основу вони взяли інтерв'ю з понад 30 українськими, американськими та європейськими посадовцями.

Про це йдеться у публікації видання The Washington Post.

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Планування стратегій від США та України

За інформацією The Washington Post, офіцери України, Великої Британії та США провели вісім "великих військових ігор". В Сполучених Штатах Америки були оптимістично налаштовані щодо того, що ЗСУ швидко перетворяться на армію за західними стандартами.

Проте в США та Україні різнилися погляди щодо стратегії, тактики та часу. У Пентагоні хотіли, аби контрнаступ було розпочато в середині квітня, проте наші чиновники говорили, що не готові до цього без додаткового озброєння та підготовки.

Також в США надавали пропозиції щодо великої механізованої атаки на одному з південних напрямків. Як показало моделювання цих бойових дій, українські військові мали можливість вийти до Азовського моря впродовж двох або трьох місяців, проте їхні втрати складали б 30-40%.

Атаки у трьох напрямках

Своєю чергою наше командування вважало, що потрібно атакувати в трьох різних напрямках, а саме у напрямку Мелітополя, Бердянська та Бахмута.

В американській розвідці наголошували, що Україна може отримати 50% успіху в такому контрнаступі, проте в Пентагоні такі операції було оцінено більш песимістично.

Тому Україна та західні партнери недооцінили можливості РФ та її підготовку жертвувати живою силою заради своєї мети.

Нагадаємо, генерал армії Віктор Муженко прокоментував результати контрнаступу бійців Збройних сил України. За його словами, попри різноманітні очікування суспільства, українські військові "зробили диво".