Жодна армія такого б не зробила — генерал Муженко прокоментував контрнаступ ЗСУ

Генерал армії Віктор Муженко. Фото: скриншот

Генерал армії Віктор Муженко прокоментував результати контрнаступу бійців Збройних сил України. За його словами, попри різноманітні очікування суспільства, українські військові "зробили диво".

Про це Віктор Муженко розповів в інтерв'ю BBC.

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Муженко про результати контрнаступу

На запитання ведучої, чому контрнаступ не дав очікуваних результатів і які мав прорахунки, Муженко відповів, що на противагу цьому є здобутки.

"Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи — солдати і командири — зробили диво. Тому що за несприятливих фізико-географічних умов, за відсутності переваги в повітрі, без вогневої переваги, за наявності глибоко ешелонованих кілометрових мінних полів та суттєво зміцнених фортифікацій — все-таки українські війська потіснили росіян", — розповів він.

Також генерал наголосив, що те, що зробили українські бійці ЗСУ, ймовірно, "жодна армія світу такого не могла зробити".

Очікування від контрнаступу ЗСУ

Муженко прокоментував і твердження щодо того, що ЗСУ варто було зосередитись на одному напрямку, наприклад, на півдні в напрямку Криму. За його словами, очікування, сформовані інформаційною підтримкою, не стали реальністю для України, що багатьох засмутило. А є й ті, що "впали в песимізм" після невідповідних очікуванням здобутків.

"Попередні розрахунки, які провели, це математичні розрахунки, я не знаю, чому вони не були сприйняті. Вони взагалі не показували якогось потужного прогресу в наших діях в загальному замислі контрнаступальної операції. Не проглядалося і стратегічного замислу цієї операції. Проглядалися окремі операції на окремих напрямках. І виникає питання, наскільки вони були пов'язані із загальним замислом для того, щоб можна було планувати не тільки дії частин і підрозділів, а й відповідне ресурсне забезпечення", — зазначив генерал.

За його словами, для проведення таких наступальних операцій потрібно й відповідна чисельність військ, якої в України на той момент не було.

Просування по 30 км на день та Крим за чотири місяці

"Концентрації військ, відповідно, у нас не було. До тих всіх несприятливих умов, які я назвав, не було і чисельної переваги. А якщо вона і була, то незначна — десь 1:1, 1,2:1 на нашу користь. Це не та перевага, яка повинна бути при проведенні таких наступальних операцій. І мене здивувало в статті генерала Залужного, що він посилається на якісь розрахунки, які надали партнери, за якими українські війська повинні були вже три-чотири рази зайти в Крим і повернутись назад", — розповів Муженко.

Таким чином генерал згадав статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо розрахунків за "підручниками НАТО", в яких вказано, що українські бійці мали просуватися на 30 км щодня й за чотири місяці вийти до Криму. Однак, за словами Залужного, цього не сталося, оскільки немає відповідного сучасного озброєння, щоб здійснити такий контрнаступ.

"Виникає питання — а хто приймав ці розрахунки? Де керівництво цією операцією стратегічною, яке повинне було ці розрахунки пропустити через себе, зрозуміти, наскільки вони реальні чи нереальні з урахуванням всіх тих умов? Чи дійсно українська сторона адекватно змогла оцінити противника, його можливості? Чи дійсно ми оцінили всі ті фактори, які я мав на увазі, коли говорив про несприятливі умови?" — додав Муженко.

Нагадаємо, що Муженко також прокоментував головні проблеми передової.

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