Жодна армія такого б не зробила — генерал Муженко прокоментував контрнаступ ЗСУ
Генерал армії Віктор Муженко прокоментував результати контрнаступу бійців Збройних сил України. За його словами, попри різноманітні очікування суспільства, українські військові "зробили диво".
Про це Віктор Муженко розповів в інтерв'ю BBC.
Муженко про результати контрнаступу
На запитання ведучої, чому контрнаступ не дав очікуваних результатів і які мав прорахунки, Муженко відповів, що на противагу цьому є здобутки.
"Що стосується контрнаступу, то я б не сказав, що там немає ніяких здобутків. Українські підрозділи — солдати і командири — зробили диво. Тому що за несприятливих фізико-географічних умов, за відсутності переваги в повітрі, без вогневої переваги, за наявності глибоко ешелонованих кілометрових мінних полів та суттєво зміцнених фортифікацій — все-таки українські війська потіснили росіян", — розповів він.
Також генерал наголосив, що те, що зробили українські бійці ЗСУ, ймовірно, "жодна армія світу такого не могла зробити".
Очікування від контрнаступу ЗСУ
Муженко прокоментував і твердження щодо того, що ЗСУ варто було зосередитись на одному напрямку, наприклад, на півдні в напрямку Криму. За його словами, очікування, сформовані інформаційною підтримкою, не стали реальністю для України, що багатьох засмутило. А є й ті, що "впали в песимізм" після невідповідних очікуванням здобутків.
"Попередні розрахунки, які провели, це математичні розрахунки, я не знаю, чому вони не були сприйняті. Вони взагалі не показували якогось потужного прогресу в наших діях в загальному замислі контрнаступальної операції. Не проглядалося і стратегічного замислу цієї операції. Проглядалися окремі операції на окремих напрямках. І виникає питання, наскільки вони були пов'язані із загальним замислом для того, щоб можна було планувати не тільки дії частин і підрозділів, а й відповідне ресурсне забезпечення", — зазначив генерал.
За його словами, для проведення таких наступальних операцій потрібно й відповідна чисельність військ, якої в України на той момент не було.
Просування по 30 км на день та Крим за чотири місяці
"Концентрації військ, відповідно, у нас не було. До тих всіх несприятливих умов, які я назвав, не було і чисельної переваги. А якщо вона і була, то незначна — десь 1:1, 1,2:1 на нашу користь. Це не та перевага, яка повинна бути при проведенні таких наступальних операцій. І мене здивувало в статті генерала Залужного, що він посилається на якісь розрахунки, які надали партнери, за якими українські війська повинні були вже три-чотири рази зайти в Крим і повернутись назад", — розповів Муженко.
Таким чином генерал згадав статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного щодо розрахунків за "підручниками НАТО", в яких вказано, що українські бійці мали просуватися на 30 км щодня й за чотири місяці вийти до Криму. Однак, за словами Залужного, цього не сталося, оскільки немає відповідного сучасного озброєння, щоб здійснити такий контрнаступ.
"Виникає питання — а хто приймав ці розрахунки? Де керівництво цією операцією стратегічною, яке повинне було ці розрахунки пропустити через себе, зрозуміти, наскільки вони реальні чи нереальні з урахуванням всіх тих умов? Чи дійсно українська сторона адекватно змогла оцінити противника, його можливості? Чи дійсно ми оцінили всі ті фактори, які я мав на увазі, коли говорив про несприятливі умови?" — додав Муженко.
Нагадаємо, що Муженко також прокоментував головні проблеми передової.
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