Ни одна армия такого не сделала бы — генерал Муженко прокомментировал контрнаступление ВСУ

Генерал армии Виктор Муженко. Фото: скриншот

Генерал армии Виктор Муженко прокомментировал результаты контрнаступления бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, несмотря на разнообразные ожидания общества, украинские военные "совершили чудо".

Об этом Виктор Муженко рассказал в интервью BBC.

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На вопрос ведущей, почему контрнаступление не дало ожидаемых результатов и какие имело просчеты, Муженко ответил, что в противоположность этому есть достижения.

"Что касается контрнаступления, то я бы не сказал, что там нет никаких достижений. Украинские подразделения — солдаты и командиры — совершили чудо. Потому что при неблагоприятных физико-географических условиях, при отсутствии преимущества в воздухе, без огневого преимущества, при наличии глубоко эшелонированных километровых минных полей и существенно укрепленных фортификаций — все-таки украинские войска потеснили россиян", — рассказал он.

Также генерал подчеркнул, что то, что сделали украинские бойцы ВСУ, вероятно, "ни одна армия мира такого не могла сделать".

Ожидание от контрнаступления ВСУ

Муженко прокомментировал и утверждение о том, что ВСУ следовало сосредоточиться на одном направлении, например, на юге в направлении Крыма. По его словам, ожидания, сформированные информационной поддержкой, не стали реальностью для Украины, что многих огорчило. А есть и те, что "впали в пессимизм" после неподходящих ожиданиям достижений.

"Предыдущие расчеты, которые провели, это математические расчеты, я не знаю, почему они не были восприняты. Они вообще не показывали какого-то мощного прогресса в наших действиях в общем замысле контрнаступательной операции. Не просматривалось и стратегического замысла этой операции. Просматривались отдельные операции на отдельных направлениях. И возникает вопрос, насколько они были связаны с общим замыслом для того, чтобы можно было планировать не только действия частей и подразделений, но и соответствующее ресурсное обеспечение", — отметил генерал.

По его словам, для проведения таких наступательных операций требуется и соответствующая численность войск, которой у Украины на тот момент не было.

Продвижение по 30 км в день и Крым за четыре месяца

"Концентрации войск, соответственно, у нас не было. До тех всех неблагоприятных условий, которые я назвал, не было и численного преимущества. А если оно и было, то незначительное — где-то 1:1, 1,2:1 в нашу пользу. Это не то преимущество, которое должно быть при проведении таких наступательных операций, и меня удивило в статье генерала Залужного, что он ссылается на какие-то расчеты, которые предоставили партнеры, по которым украинские войска должны были уже три-четыре раза зайти в Крым и вернуться назад", — рассказал Муженко.

Таким образом, генерал вспомнил статью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного насчет расчетов по "учебникам НАТО", в которых указано, что украинские бойцы должны были продвигаться на 30 км ежедневно и за четыре месяца выйти в Крым. Однако, по словам Залужного, этого не произошло, поскольку нет соответствующего современного вооружения, чтобы совершить такое контрнаступление.

"Возникает вопрос — а кто принимал эти расчеты? Где руководство этой стратегической операцией, которое должно было эти расчеты пропустить через себя, понять, насколько они реальны или нереальны с учетом всех тех условий? Действительно ли украинская сторона адекватно смогла оценить противника, его возможности? Действительно ли мы оценили все те факторы, которые я имел в виду, когда говорил о неблагоприятных условиях? — добавил Муженко.

Напомним, что Муженко также прокомментировал главные проблемы передовой.

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