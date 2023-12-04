Ни одна армия такого не сделала бы — генерал Муженко прокомментировал контрнаступление ВСУ
Генерал армии Виктор Муженко прокомментировал результаты контрнаступления бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, несмотря на разнообразные ожидания общества, украинские военные "совершили чудо".
Об этом Виктор Муженко рассказал в интервью BBC.
Муженко о результатах контрнаступления
На вопрос ведущей, почему контрнаступление не дало ожидаемых результатов и какие имело просчеты, Муженко ответил, что в противоположность этому есть достижения.
"Что касается контрнаступления, то я бы не сказал, что там нет никаких достижений. Украинские подразделения — солдаты и командиры — совершили чудо. Потому что при неблагоприятных физико-географических условиях, при отсутствии преимущества в воздухе, без огневого преимущества, при наличии глубоко эшелонированных километровых минных полей и существенно укрепленных фортификаций — все-таки украинские войска потеснили россиян", — рассказал он.
Также генерал подчеркнул, что то, что сделали украинские бойцы ВСУ, вероятно, "ни одна армия мира такого не могла сделать".
Ожидание от контрнаступления ВСУ
Муженко прокомментировал и утверждение о том, что ВСУ следовало сосредоточиться на одном направлении, например, на юге в направлении Крыма. По его словам, ожидания, сформированные информационной поддержкой, не стали реальностью для Украины, что многих огорчило. А есть и те, что "впали в пессимизм" после неподходящих ожиданиям достижений.
"Предыдущие расчеты, которые провели, это математические расчеты, я не знаю, почему они не были восприняты. Они вообще не показывали какого-то мощного прогресса в наших действиях в общем замысле контрнаступательной операции. Не просматривалось и стратегического замысла этой операции. Просматривались отдельные операции на отдельных направлениях. И возникает вопрос, насколько они были связаны с общим замыслом для того, чтобы можно было планировать не только действия частей и подразделений, но и соответствующее ресурсное обеспечение", — отметил генерал.
По его словам, для проведения таких наступательных операций требуется и соответствующая численность войск, которой у Украины на тот момент не было.
Продвижение по 30 км в день и Крым за четыре месяца
"Концентрации войск, соответственно, у нас не было. До тех всех неблагоприятных условий, которые я назвал, не было и численного преимущества. А если оно и было, то незначительное — где-то 1:1, 1,2:1 в нашу пользу. Это не то преимущество, которое должно быть при проведении таких наступательных операций, и меня удивило в статье генерала Залужного, что он ссылается на какие-то расчеты, которые предоставили партнеры, по которым украинские войска должны были уже три-четыре раза зайти в Крым и вернуться назад", — рассказал Муженко.
Таким образом, генерал вспомнил статью Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного насчет расчетов по "учебникам НАТО", в которых указано, что украинские бойцы должны были продвигаться на 30 км ежедневно и за четыре месяца выйти в Крым. Однако, по словам Залужного, этого не произошло, поскольку нет соответствующего современного вооружения, чтобы совершить такое контрнаступление.
"Возникает вопрос — а кто принимал эти расчеты? Где руководство этой стратегической операцией, которое должно было эти расчеты пропустить через себя, понять, насколько они реальны или нереальны с учетом всех тех условий? Действительно ли украинская сторона адекватно смогла оценить противника, его возможности? Действительно ли мы оценили все те факторы, которые я имел в виду, когда говорил о неблагоприятных условиях? — добавил Муженко.
Напомним, что Муженко также прокомментировал главные проблемы передовой.
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