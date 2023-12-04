Как США и Великобритания помогали Украине планировать военные операции на фронте, — WP

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский на военных позициях. Фото: Минобороны

Журналисты американского издания The Washington Post решили проанализировать подготовку ВСУ к контрнаступлению Украины. За основу они взяли интервью с более чем 30 украинскими, американскими и европейскими чиновниками.

Об этом говорится в публикации The Washington Post.

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Планирование стратегий от США и Украины

По информации The Washington Post, офицеры Украины, Великобритании и США провели восемь "больших военных игр". В Соединенных Штатах Америки были оптимистично настроены по поводу того, что ВСУ быстро превратятся в армию по западным стандартам.

Однако в США и Украине отличались взгляды на стратегию, тактику и время. В Пентагоне хотели, чтобы контрнаступление было начато в середине апреля, однако наши чиновники говорили, что не готовы к этому без дополнительного вооружения и подготовки.

Также в США предоставляли предложения по большой механизированной атаке на одном из южных направлений. Как показало моделирование этих боевых действий, украинские военные имели возможность выйти к Азовскому морю в течение двух или трех месяцев, однако их потери составляли бы 30-40%.

Атаки в трех направлениях

В свою очередь наше командование считало, что нужно атаковать в трех разных направлениях, а именно в направлении Мелитополя, Бердянска и Бахмута.

В американской разведке отмечали, что Украина может преуспеть в таком контрнаступлении, однако в Пентагоне такие операции были оценены более пессимистично.

Поэтому Украина и западные партнеры недооценили возможности РФ и ее подготовку жертвовать живой силой ради своей цели.

Напомним, генерал армии Виктор Муженко прокомментировал результаты контрнаступления бойцов Вооруженных сил Украины. По его словам, несмотря на разнообразные ожидания общества, украинские военные "совершили чудо".