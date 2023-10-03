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Як українські бійці перешкоджають ротації "вагнерівців" на Бахмутському напрямку

3 жовтня 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Як українські бійці перешкоджають ротації "вагнерівців" на Бахмутському напрямку
Бійці ПВК "Вагнер" на фронті. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Останнім часом найманців ПВК "Вагнер" перекидають на Східний напрямок. Проте українські бійці не допускають масової ротації військ РФ на Бахмутському напрямку.

Про це розповів командир підрозділу ЗСУ Денис Ярославський в ефірі Радіо Свобода

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Командир ЗСУ розповів, що українські бійці не допустять масової ротації військ РФ на Бахмутському напрямку. 

"Якщо вони масово почнуть повертатися, то будуть входити до складу бригад. І звісно, як люди, які насамперед розуміються на місцевості, будуть тягнути за собою всі інші підрозділи", — йдеться у повідомленні. 

Ярославський наголосив, що військові прострілюють усі ділянки, щоб перешкоджати ротації росіян. Вони переконані, що її не буде. 

Нагадаємо, наприкінці вересня стало відомо, що колишніх учасників російського терористичного угруповання ПВК "Вагнер", які перебували в Білорусі, Росія перекинула на схід України. Їм поставили завдання відновити втрачені позиції. 

Незадовго аналітики ISW назвали імена нових імовірних ватажків ПВК "Вагнер", серед них співробітник Міністерства оборони Андрій Трошев та син загиблого ватажка "вагнерівців" Павло Пригожин. 

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