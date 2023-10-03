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Как украинские бойцы препятствуют ротации "вагнеровцев" на Бахмутском направлении

3 октября 2023 12:17
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Как украинские бойцы препятствуют ротации "вагнеровцев" на Бахмутском направлении
Бойцы ЧВК "Вагнер" на фронте. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В последнее время наемников ЧВК "Вагнер" перебрасывают на восточное направление. Однако украинские бойцы не допускают массовую ротацию войск РФ на Бахмутском направлении.

Об этом рассказал командир подразделения ВСУ Денис Ярославский в эфире Радио Свобода.

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Командир ВСУ рассказал, что украинские бойцы не допустят массовую ротацию войск РФ на Бахмутском направлении.

"Если они массово начнут возвращаться, то будут входить в состав бригад. И конечно, как люди, которые прежде всего разбираются в местности, будут тянуть за собой все остальные подразделения", — говорится в сообщении.

Ярославский подчеркнул, что военные простреливают все участки, чтобы препятствовать ротации россиян. Они уверены, что ее не будет.

Напомним, в конце сентября стало известно, что находившихся в Беларуси бывших участников российской террористической группировки ЧВК "Вагнер" Россия перебросила на восток Украины. Им поставили задачу восстановить утраченные позиции.

Незадолго аналитики ISW назвали имена новых вероятных главарей ЧВК "Вагнер", среди них сотрудник Министерства обороны Андрей Трошев и сын погибшего главаря "вагнеровцев" Павел Пригожин.

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