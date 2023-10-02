В ISW назвали імена нових ймовірних ватажків ПВК "Вагнер"

Загиблий очільник "вагнерівців" Євген Пригожин. Фото: ТАСС

Досі незрозуміло, який статус у ПВК "Вагнер" після загибелі його очільника Євгена Пригожина. Головні бойові підрозділи "вагнерівців" розкинуті між такими країнами, як Білорусь, Центральноафриканська Республіка, Лівія та Малі, де немає конкретного очільника найманців.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

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Кандидатура Трошева

Як відомо, ще 29 вересня російський диктатор Володимир Путін на публіці обійняв екскомандувача Групи "Вагнера" та наразі співробітника Міністерства оборони (МО) Андрія Трошева. За словами Путіна, вони з ним обговорили залучення Трошева до того, аби формувати нові добровольчі загони, які мають виконувати бойові завдання, зокрема й на війні в Україні.

Інший лідер

"Деякі елементи групи "Вагнера" негативно відреагували на обійми Путіна з Трошевим і тепер висунули альтернативного лідера. Відомий Telegram-канал, пов’язаний з "Вагнером", 1 жовтня оголосив, що 25-річний син Євгена Пригожина Павло Пригожин прийняв "командування" ПВК "Вагнера" і що Павло Пригожин веде переговори з Росгвардією про повернення ПВК "Вагнера" до бойових дій в Україні", — зазначають у повідомленні.

Павло Пригожин. Фото: OSINT Бджоли

За інформацією відомого джерела, яке пов'язане з "вагнерівцями", найманцям не потрібно буде підписувати контракти з російським Міноборони і що ПВК "Вагнер" збереже свою назву, символіку, ідеологію, командування, управління та існуючі стандартні принципи роботи.

"Російське інсайдерське джерело стверджувало, що Павло Пригожин не є незалежним актором і перебуває під впливом голови Служби безпеки "Вагнера" Михайла Ватаніна, вказуючи на те, що деякі працівники "Вагнера" зацікавлені в згуртуванні навколо пов’язаної з Пригожиним альтернативи Трошеву, пов’язаному з Кремлем і Міноборони, навіть якщо ця альтернатива не є незалежною сутністю", — наголосили в Інституті.

Приєднання до Росгвардії

Своєю чергою голова Росгвардії Віктор Золотов хоче надати дозвіл для частин "вагнерівців" приєднатися до Росгвардії окремим підрозділом "Вагнера". Проте наразі незрозуміло, які стосунки має уряд РФ з "вагнерівцями".

"Росгвардія безпосередньо підпорядковується адміністрації президента Росії, що робить публічне захоплення Трошева Путіним і підпорядкування елементів "Вагнера" Міноборони Росії заслуговує на увагу. Міністерство оборони в будь-якому випадку повинно було б забезпечити технікою та матеріалами великі, відновлені сили, підпорядковані Росгвардії, оскільки Росгвардія не має матеріально-технічної інфраструктури, щоб зробити це самостійно", — підсумували у ISW.

Нагадаємо, зараз у Білорусі перебувають близько тисячі найманців ПВК "Вагнер". Розвідка України уважно стежить за ситуацію по той бік кордону.